Футболисты ЦСКА продолжают подготовку к матчу 7 тура чемпионата России по футболу с Уфой. В общую группу вернулись полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников.

Футболисты ЦСКА продолжают подготовку к матчу 7 тура чемпионата России по футболу с "Уфой". В общую группу вернулись полузащитник Алан Дзагоев и защитник Георгий Щенников.Оба футболиста долгое время были травмированы. Алан Дзагоев не играл с конца июля, а Георгий Щенников не выходил на поле с середины августа. Теперь все проблемы со здоровьем позади, и оба игрока тренировались в общей группе.Готовится к матчу с "Уфой" новобранец ЦСКА Иван Обляков. Полузащитник начинал сезон в составе уфимцев, но в последний день трансферного окна 20-летний футболист подписал контракт с армейцами.