В Рейкьявике состоялась игра Лиги наций между сборными Исландии и Бельгии. Хозяева поля ничего не смогли противопоставить бронзовому призеру чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль у победивших оформил Ромелу Лукаку.

В Рейкьявике состоялась игра Лиги наций между сборными Исландии и Бельгии. Хозяева поля ничего не смогли противопоставить бронзовому призеру чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль у победивших оформил Ромелу Лукаку.В матче группы 2 лиги А бельгийцы повели в счете к 29-й минуте, когда Эден Азар реализовал пенальти. Еще до перерыва Ромелу Лукаку увеличил преимущество своей команды. А на 81-й минуте он же оформил дубль.В других встречах Лиги наций сборная Финляндии дома обыграла эстонцев со счетом 1:0, венгры были сильнее греков – 2:1, команда Боснии и Герцеговины победила австрийцев (1:0), а сборные Молдавии и Белоруссии сыграли между собой вничью – 0:0.