Бывшая жена миллиардера впервые дала интервью
после развода с миллиардером, который состоялся 11 лет назад. Сегодня Ирина Абрамович
ведет насыщенную жизнь.
Бывшая жена миллиардера впервые дала интервью
после развода с миллиардером, который состоялся 11 лет назад. Сегодня Ирина Абрамович
ведет насыщенную жизнь.
Она пропала из поля
зрения широкой общественности после расставания с супругом. Но на этом жизнь женщины
не закончилась. Правда, изменилась:
Ирина променяла светские мероприятие на семью, путешествия и религию.
"Часто мы можем видеться
в храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей,
домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане", – цитирует экс-супругу
Романа Абрамовича Tatler. Кроме того, Ирина коллекционирует византийские и
русские иконы и помогает храму священномученика Антипы на Колымажном дворе в
Москве.
К вере женщина
относится очень серьезна. По ее словам, она помогает ей преодолевать трудности
и при любых обстоятельствах оставаться человеком.
Публичности Ирина Абрамович не
любит. Ранее она закрыла свой аккаунт в Instagram.
"Просто я поняла, что у многих
возникает интерес к частностям, вещам совершенно не важным: что за платье на
мне, где проходит ужин, кто друзья", – поделилась экс-жена миллиардера. Она
призналась, что соцсеть для нее – это лишь один из самых удобных способов
общаться с друзьями по всему миру.
Также Ирина рассказала,
как живут их общие с Романом дети. 26-летняя Анна заканчивает Колумбийский
университет, 25-летний Аркадий – предприниматель, 21-летняя София окончила
Royal Holloway University и серьезно увлекается конкуром. 16-летняя Арина готовится
поступать на факультет зоологии в Австралии, а ее брат– ровесник Илья учится в лондонской
школе.
Напомним,
Ирина и Роман Абрамовичи прожили вместе 16 лет. После развода пара сохранила
чудесные отношения.