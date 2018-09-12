Бывшая жена миллиардера впервые дала интервью после развода с миллиардером, который состоялся 11 лет назад. Сегодня Ирина Абрамович ведет насыщенную жизнь.

Бывшая жена миллиардера впервые дала интервьюпосле развода с миллиардером, который состоялся 11 лет назад. Сегодня Ирина Абрамовичведет насыщенную жизнь.Она пропала из полязрения широкой общественности после расставания с супругом. Но на этом жизнь женщиныне закончилась. Правда, изменилась:Ирина променяла светские мероприятие на семью, путешествия и религию."Часто мы можем видетьсяв храме, на выставке, в музее, театре. Мой дом всегда открыт для друзей,домашние посиделки я предпочитаю застольям в ресторане", – цитирует экс-супругуРомана Абрамовича Tatler. Кроме того, Ирина коллекционирует византийские ирусские иконы и помогает храму священномученика Антипы на Колымажном дворе вМоскве.К вере женщинаотносится очень серьезна. По ее словам, она помогает ей преодолевать трудностии при любых обстоятельствах оставаться человеком.Публичности Ирина Абрамович нелюбит. Ранее она закрыла свой аккаунт в Instagram."Просто я поняла, что у многихвозникает интерес к частностям, вещам совершенно не важным: что за платье намне, где проходит ужин, кто друзья", – поделилась экс-жена миллиардера. Онапризналась, что соцсеть для нее – это лишь один из самых удобных способовобщаться с друзьями по всему миру.Также Ирина рассказала,как живут их общие с Романом дети. 26-летняя Анна заканчивает Колумбийскийуниверситет, 25-летний Аркадий – предприниматель, 21-летняя София окончилаRoyal Holloway University и серьезно увлекается конкуром. 16-летняя Арина готовитсяпоступать на факультет зоологии в Австралии, а ее брат– ровесник Илья учится в лондонскойшколе.Напомним,Ирина и Роман Абрамовичи прожили вместе 16 лет. После развода пара сохранилачудесные отношения.