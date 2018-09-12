Чрезмерно высокую скорость развил отечественный автомобиль на улице Советска: разогнавшаяся машина потеряла управление, вылетела на встречную полосу и устроила лобовое столкновение. В больнице оказались три взрослых человека и маленькая девочка.

Чрезмерно высокую скорость развил отечественный автомобиль, снятый с производства, в Советске на улице Гагарина: сегодня, 12 сентября, разогнавшаяся "Волга" потеряла управление, вылетела на левую полосу и врезалась в легковую машину, двигающуюся навстречу.От сильного удара мужчина, находящийся в салоне "Волги" на переднем сидении, вылетел наружу через лобовое стекло: косвенные признаки указывают на то, что он был не пристегнут ремнями безопасности.Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в аварии пострадали три взрослых человека и маленький ребенок. Сейчас они находятся под опекой врачей, причем девочке предстоит сложная операция. Официальной информации о происшествии не поступало.