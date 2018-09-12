Популярный у молодежи латвийский
русскоязычный рэп-исполнитель Джонибой (Johnyboy) признался, что восхищается Ольгой Бузовой. По
словам артиста, девушка расшевелила шоу-бизнес в нашей стране.
Популярный у молодежи латвийский
русскоязычный рэп-исполнитель Джонибой (Johnyboy) признался, что восхищается Ольгой Бузовой. По
словам артиста, девушка расшевелила шоу-бизнес в нашей стране.
Джонибой или, как его
называют вне сцены, Денис Василенко дал
откровенное интервью для YouTube -канала "вДудь". Ведущий проекта Юрий Дудь
попросил исполнителя выбрать между певцами Ольгой Бузовой и Егором Кридом.
Джонибой не задумываясь
выбрал Бузову. Артист сравнил Ольгу с репером Face,
который стал настоящим прорывом в русском рэпе. "Также Ольга Бузова устроила
настоящий *** в русском шоу-бизнесе, в таком олдскульном, в попсе. И это круто,
он нее идет бешеная энергетика она клево выглядит. Не знаю, только позитивные
эмоции у меня она вызывала в последний год, своей особой активностью", – отметил
Денис.
Также латвийский артист сообщил, что пересмотрел свое
отношение к певцу Егору Криду. Ранее он считал его неталантливым и
незаслуживающим популярности. Теперь Джонибой
признает, что завидовал коллеге.
Отметим, что некоторые
пользователи Сети, посмотрев интервью, отметили, что Денис может составить
отличную партию пока одинокой Бузовой, если не в плане романтических отношений, то хотя бы
на сцене. Один из комментаторов предложил рэперу ST познакомить звезд.
"Как мы все прекрасно знаем,
ST является личным гострайтером Ольги Бузовой, а у Джони есть песня "Ольга
Бузова", так что минимум целый
раунд можно будет присвятить этой теме,
а если Денис не будет себя вести по-хамски по отношению к ST, то Саша
сможет их познакомить и возможно Джони и Оля сделают фит(Денис просто говорил в
интервью, что ему нравится Бузова (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал интернет-обыватель в комментариях
под роликом.
Добавим, что у Джонибоя даже есть трек посвященный поющей телеведущей, он так и называется "Ольга Бузова". "Забудь
мой номер телефона. Меня интересует только музыка. Забудь мой номер телефона. Я
вечно занят, словно Ольга Бузова", – зачитывает рэпер в припеве.