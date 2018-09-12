Популярный у молодежи латвийский русскоязычный рэп-исполнитель Джонибой (Johnyboy) признался, что восхищается Ольгой Бузовой. По словам артиста, девушка расшевелила шоу-бизнес в нашей стране.

Популярный у молодежи латвийскийрусскоязычный рэп-исполнитель Джонибой (Johnyboy) признался, что восхищается Ольгой Бузовой. Пословам артиста, девушка расшевелила шоу-бизнес в нашей стране.Джонибой или, как егоназывают вне сцены, Денис Василенко далоткровенное интервью для YouTube -канала "вДудь". Ведущий проекта Юрий Дудьпопросил исполнителя выбрать между певцами Ольгой Бузовой и Егором Кридом.Джонибой не задумываясьвыбрал Бузову. Артист сравнил Ольгу с репером Face,который стал настоящим прорывом в русском рэпе. "Также Ольга Бузова устроиланастоящий *** в русском шоу-бизнесе, в таком олдскульном, в попсе. И это круто,он нее идет бешеная энергетика она клево выглядит. Не знаю, только позитивныеэмоции у меня она вызывала в последний год, своей особой активностью", – отметилДенис.Также латвийский артист сообщил, что пересмотрел своеотношение к певцу Егору Криду. Ранее он считал его неталантливым инезаслуживающим популярности. Теперь Джонибойпризнает, что завидовал коллеге.Отметим, что некоторыепользователи Сети, посмотрев интервью, отметили, что Денис может составитьотличную партию пока одинокой Бузовой, если не в плане романтических отношений, то хотя бына сцене. Один из комментаторов предложил рэперу ST познакомить звезд."Как мы все прекрасно знаем,ST является личным гострайтером Ольги Бузовой, а у Джони есть песня "ОльгаБузова", так что минимум целыйраунд можно будет присвятить этой теме,а если Денис не будет себя вести по-хамски по отношению к ST, то Сашасможет их познакомить и возможно Джони и Оля сделают фит(Денис просто говорил винтервью, что ему нравится Бузова (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написал интернет-обыватель в комментарияхпод роликом.Добавим, что у Джонибоя даже есть трек посвященный поющей телеведущей, он так и называется "Ольга Бузова". "Забудьмой номер телефона. Меня интересует только музыка. Забудь мой номер телефона. Явечно занят, словно Ольга Бузова", – зачитывает рэпер в припеве.