Бывший капитан сборной Англии Джон Терри не будет играть за Спартак. 37-летний футболист после размышления не стал подписывать контракт с москвичами.

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри не будет играть за "Спартак". 37-летний футболист после размышления не стал подписывать контракт с москвичами.Джон поблагодарил "Спартак" за интерес к нему, но в итоге решил остаться в Англии. Свой отказ Терри объяснил семейными обстоятельствами, о чем и написал на своей странице в социальной сети. "После долгих размышлений, я решил отказаться от предложения "Спартака". Но я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак" и пожелать ему и его болельщикам удачи в сезоне. Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен профессионализмом его сотрудников. Но после обсуждения этого варианта с семьей, мы решили, что пока не пришло время осуществлять этот переход. Удачи, "Спартак",- приводит слова 37-летнего защитника "Спорт-Экспресс".Джон Терри решил остаться в Англии. Пока неизвестно, где продолжит карьеру бывший футболист "Челси" и сборной Англии. Не исключено, что он вовсе завершит выступления.