По итогам единого дня голосования 9 сентября Единая Россия сохранила политическое лидерство в большинстве регионов. Из 26 регионов партия одержала победу в 22, отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), члена Высшего совета ЕР Дмитрий Орлов.

Поитогам единого дня голосования 9 сентября "Единая Россия" сохранилаполитическое лидерство в большинстве регионов. Из 26 регионов партияодержала победу в 22, отметил гендиректор Агентства политических иэкономических коммуникаций (АПЭК), члена Высшего совета "ЕР" ДмитрийОрлов.Поего словам, "ЕР" смогла сохранить лидерство даже в городах страдиционно высоким уровнем протестного голосования, к примеру, вВолгограде. Там партия взяла 52,64% голосов на выборах в местнуюгородскую думу.Вместес тем аналитик полагает, что по результатам единого дня голосованиянеобходимо формулировать новые показатели успешности избирательныхкампаний. К примеру, полагает эксперт, успешным можно признаватьголосования на выборах в заксобрания с результатом от 30% и больше. "Нагубернаторских выборах просто победа – тоже очень успешная компания, 60+– очень успешная компания", – уточнил Орлов.Онподчеркнул, что результаты кампаний по выборам глав регионов оказалисьво многом отличны друг от друга, поскольку голосование проходило всубъектах Федерации с различающимисясоциально-экономическими и политическими условиями. Наивысший уровеньконкуренции очевиден в тех регионах, где победитель не был определен впервом туре, отметил политолог.Вторыетуры на выборах возникли по разным причинам, отметил эксперт. Среди нихОрлов выделил слабую предвыборную кампанию, усталость людей от того или иного местного руководителя. По его словам, неверноинтерпретировать возникновение вторых туров как неудачу партии власти."Если бы это было так, то снижение поддержки губернаторов и вторые турыбыли бы повсеместно и уровень поддержки "Единой России" тоже упал бы", -пояснил генеральный директор АПЭК.ряде субъектов Федерации вероятность проведения второго тура былапредотвращена благодаря эффективной кампании основных кандидатов. Орловособенно выделил Алтайский край, где, по предварительным данным,исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко получает 53,45%голосов избирателей.Егорезультат политолог назвал весьма достойным, учитывая высокуюпротестную активность в Алтайском крае. Кроме того, необходимо учитыватьтот факт, что исполняющим обязанности главы региона Томенко сталдовольно поздно, подчеркнул Орлов. Кандидат смог вступить в диалог сразными группами избирателей, провести масштабное обсуждение программы"Алтайский край. Энергия развития", которую сформировали на основенаказов многих тысяч алтайцев.Партия власти показала неплохой результат и в ряде проблемных регионов, отметил Орлов. Так, на выборах в Ил Тумэн(Госсобрание) Якутии единороссы получили порядка 53,35% голосов, чтовыше результатов партии на выборах в Госдуму в 2016 году, когда оназаручилась поддержкой 46,62% избирателей, а также итогов выборов вместный парламент в 2013 году (47,41%). "Единая Россия" усилила своипозиции и в городской думе Екатеринбурга (31,6% против 28,3% пятьюгодами ранее), а также смогла сохранить уровень поддержки взаконодательном собрании Ненецкого автономного округа (38,97%).Напомним,единый день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В26 субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатоврегиональных законодательных собраний.12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутатыадминистративных центров, в восьми – за глав административных центров.Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местногосамоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семидепутатов Госдумы.Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак,итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партиюподдержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР"показала в регионах с высокой явкой.