Перебои с электричеством, канализацией и войны между соседями: сотни покупателей таунхаусов сразу в нескольких поселках Подмосковья пытаются отстоять свое право на спокойную жизнь. Предприимчивые коммерсанты выкупают половину здания и делят его на ячейки.

Перебои с электричеством, канализацией и войны между соседями: сотни покупателей таунхаусов сразу в нескольких поселках Подмосковья пытаются отстоять свое право на спокойную жизнь. Предприимчивые коммерсанты выкупают половину здания, делят его на ячейки, в итоге вместо одной квартиры получается настоящий человеческий муравейник. Насколько это законно?Коттеджный поселок на окраине Химок взбудоражен: в одном из таунхаусов ударными темпами идут масштабные строительные работы. На простой ремонт не похоже. Соседи говорят о перепланировке под гостиницу. На объект срочно делегируют проверяющего.- Здесь будет гостиница, правильно?- Ну, да. Я не знаю. А зачем все это на камеру снимаете?- Здесь гостиницу строить никто не разрешит.- Ну, хорошо, я передам своему заказчику.А вот жители элитной Опалихи (это уже Красногорск) за вероломными перепланировщиками не уследили. Когда соседи заметили, что на фасадах сразу нескольких таунхаусов вместо одной двери стало сразу три, было уже поздно.Факт незаконных перестроек зафиксировала комиссия местной администрации. Документы направили в жилищную инспекцию и прокуратуру. Но хозяйка того, что еще недавно называлось таунхаусом, стройку и не думает сворачивать."Вы что, сдурели что ли? Моя дочь с семьей, у меня еще есть родственница, которая со мной будет жить", — уверяет Елена Бахтина, владелец таунхауса."Госпожа Бахтина всех обманывает, что она здесь живет. Она сделала три квартиры из одного таунхауса, и жилье снимают", — объясняет Елена Листопадная, владелец таунхауса.Но чем дальше в поселок, тем многоквартирнее таунхаусы. Хозяин одного из них, к ужасу соседей, превратил элитное жилье в 11-квартирный скворечник. Очевидно, собственник стремится, чтобы ни один метр не пропал даром. В чердачном помещении, очевидно, появится микро-студия.Все эти апартаменты уже подключены к коммуникациям. Ход инженерной мысли мастеров отображен на стенах."Уже на этапе строительства периодически происходят отключения. Так же как у нас проблемы с отоплением", — жалуется Сергей Ильин, владелец таунхауса."Все, что было в отоплении, попадает подмесом в горячую воду. Уже есть жалобы от жителей, на руках появляются язвы", — рассказывает Андрей Журин, руководитель рабочей группы по развитию микрорайона Опалиха администрации городского округа Красногорск.Спрос рождает предложение. От желающих купить жилье на охраняемой территории в престижном районе нет отбоя. За доступными ценами люди не хотят замечать очевидного подвоха.Прежде чем обустроить свою 23-метровую квартиру, Дмитрию Ларькину пришлось год провести в судах. Доля в таунхаусе, самовольно перестроенная продавцом, обошлась гораздо дороже, чем это казалось вначале."Мы не знали, что перепланировка ляжет тяжким бременем на наши плечи, и нам придется проходить самостоятельно все судебные инстанции, вкладывать деньги", — объясняет Дмитрий Ларькин, владелец доли таунхауса.При покупке такого жилья избежать больших финансовых затрат невозможно. И это еще не самое страшное. Если в суде будет доказано, что перепланировка угрожает безопасности соседей, то все перегородки и самовольно проведенные коммуникации придется демонтировать.