Эсминец ВМС США Bulkeley, оснащенный 56 крылатыми ракетами Tomahawk вошел в акваторию Средиземного моря.

Эсминец ВМС США Bulkeley, оснащенный 56 крылатыми ракетами Tomahawk вошел в акваторию Средиземного моря.Об этом, на основе данных системы международного мониторинга передвижения морских судов, передает "Интерфакс".Эскадренный миноносец, который входит в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем Harry S. Truman, держит курс на восточное Средиземноморье.Там уже находятся три ракетных эсминца ВМС США — Carney, Ross и Winston S. Churchill. Они также вооружены ракетами Tomahawk, чья дальность полета составляет 1600 километров. С ними также находится флагман 6-го оперативного флота штабной корабль Mount Whitney.Их действия в Средиземном море поддерживают не менее трех атомных подводных лодок класса Los Angeles, также оснащенных ракетами Tomahawk.8 сентября к ним присоединилась атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании Talent с аналогичным оружием.Ранее, 5 сентября Пентагон перебросил на британскую авиабазу Фэрфорд два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие.В конце августа официальный представитель министерства бороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков проинформировал мировую общественность о том, что зафиксировано наращивание США на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.По мнению российских военных, Вашингтон планирует использовать провокацию с применением химического оружия для нового удара по Сирии.