Племянница отравленного полгода назад в Британии Сергея Скрипаля знает подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова. Сейчас они пребывают в шоке.

Племянница отравленного полгода назад в Британии СергеяСкрипаля знает подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова.Сейчас они пребывают в шоке.После того, как президент России предложил Петрову и Бошировувыйти из тени, Виктория Скрипальподелилась свое информацией с журналистами. "Через свои источники я знаю, что этопростые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", – сказала племянницаСкрипаля "Интерфаксу".По ее словам, они и их близкие пребывают в полном недоумениии шоке от всего происходящего. "То, что вся история о причастности Петроваи Боширова – это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похожв жизни и на паспорте на фотографию, то Петров даже рядом не стоял со своейфотографией", – продолжила Виктория.Ей также известно, что реальный Александр Петров ненаходился в Великобритании в момент отравления бывшего разведчика ГРУ и егодочери.Напомним, что сегодня, 12 сентября президент России сообщил,что Александр Петров и Руслан Боширов – обычные гражданские лица и ничегокриминального с ними не связано. Владимир Путин обратился к ним и предложилсамим связаться с журналистами.Один из "отравителей" услышал призыв президента ивышел на связь. Александр Петров оказался сотрудником томскогофармацевтического предприятия. Правда, в беседе с корреспондентом телеканала"Россия 24" он был немногословен и пообещал дать комментарий наследующей неделе.Официальный Лондон пока никак не отреагировал на заявлениеПутина и появление в информационном пространстве одного из подозреваемых,которых Скотленд-Ярд объявил в розыск.Отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошлов начале марта этого года, с тех пор никаких внятных комментариев или фактов,говорящих о причастности России к отравлению бывшего разведчика, Лондон необнародовал.