Племянница отравленного полгода назад в Британии Сергея
Скрипаля знает подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова.
Сейчас они пребывают в шоке.
Племянница отравленного полгода назад в Британии Сергея
Скрипаля знает подозреваемых в преступлении Александра Петрова и Руслана Боширова.
Сейчас они пребывают в шоке.
После того, как президент России предложил Петрову и Боширову
выйти из тени, Виктория Скрипаль
поделилась свое информацией с журналистами. "Через свои источники я знаю, что это
простые люди. Работа Петрова даже не связана с госслужбой", – сказала племянница
Скрипаля "Интерфаксу".
По ее словам, они и их близкие пребывают в полном недоумении
и шоке от всего происходящего. "То, что вся история о причастности Петрова
и Боширова – это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож
в жизни и на паспорте на фотографию, то Петров даже рядом не стоял со своей
фотографией", – продолжила Виктория.
Ей также известно, что реальный Александр Петров не
находился в Великобритании в момент отравления бывшего разведчика ГРУ и его
дочери.
Напомним, что сегодня, 12 сентября президент России сообщил,
что Александр Петров и Руслан Боширов – обычные гражданские лица и ничего
криминального с ними не связано. Владимир Путин обратился к ним и предложил
самим связаться с журналистами.
Один из "отравителей" услышал призыв президента и
вышел на связь. Александр Петров оказался сотрудником томского
фармацевтического предприятия. Правда, в беседе с корреспондентом телеканала
"Россия 24" он был немногословен и пообещал дать комментарий на
следующей неделе.
Официальный Лондон пока никак не отреагировал на заявление
Путина и появление в информационном пространстве одного из подозреваемых,
которых Скотленд-Ярд объявил в розыск.
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери произошло
в начале марта этого года, с тех пор никаких внятных комментариев или фактов,
говорящих о причастности России к отравлению бывшего разведчика, Лондон не
обнародовал.