После состоявшихся накануне в Европарламенте в Страсбурге дебатов о состоянии правового государства в Венгрии, в которых участвовал венгерский премьер Виктор Орбан, евродепутаты приняли резолюцию по их итогу.

После состоявшихся накануне в Европарламенте в Страсбурге дебатов о состоянии правового государства в Венгрии, в которых участвовал венгерский премьер Виктор Орбан, евродепутаты приняли резолюцию по их итогу.Как передает "Интерфакс", Европарламент пришел к выводу, что правительство Венгрии нарушает европейские ценности и статьи Евросоюза и высказался за направление руководству данной страны соответствующих рекомендаций в связи с этим. За данное решение проголосовали 448 евродепутатов, 197 высказались против, и 48 парламентариев воздержались.11 сентября в Европарламенте с докладом о Венгрии выступила депутат от Нидерландов Джудит Саргентини, которая обвинила правительство Орбана в постоянных нарушениях главенства права, ухудшении ситуации со свободой слова и давлении на гражданское общество.В ответ Орбан заявил, что Венгрия не согласится с тем, чтобы "проиммигрантские силы" угрожали ей, шантажировали и выдвигали клеветнические обвинения против страны и ее народа. "Мы не уступим шантажу и будем защищать свои права, в том числе от вас, если это понадобится", — заявил Орбан евродепутатам.