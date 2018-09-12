Европарламент все-таки решил наказать Венгрию. Впервые в истории Евросоюза в действие вступила 7-я статья в отношении одной из стран участниц. Она дает возможность лишить права голоса в Совете ЕС. В самом Будапеште такое решение назвали мелкой местью европейских политиков за жесткую миграционную политику Венгрии.

Европарламент все-таки решил наказать Венгрию. Впервые в истории Евросоюза в действие вступила 7-я статья в отношении одной из стран участниц. Она дает возможность лишить права голоса в Совете ЕС. В самом Будапеште такое решение назвали мелкой местью европейских политиков за жесткую миграционную политику Венгрии.448 — за, 197 — против, 48 воздержались. В Европарламенте набралось необходимое большинство, чтобы внести в Совет ЕС вопрос о лишении Венгрии права голоса за отход этой страны от ценностей и демократии (аналогичное расследование ведется против Польши с декабря 2017-го).Кто расставил своих людей на ключевые посты, зажимает свободу слова и неправительственные организации (здесь памятно изгнание из страны Фонда Сороса)? Отчет профильного комитета Европарламента прямо указывает на премьера Виктора Орбана, как на источник дискриминации, коррупции и кумовства."Неудобная правда заключается в том, что в этих условиях сегодня, господин Орбан, Венгрия фактически не присоединилась к Европейскому Союзу", — говорит Ги Верхофстад, председатель фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" в Европарламенте."Вы лично возглавляете самую коррумпированную систему, которая в настоящее время находится у власти в Европейском Союзе, и этому должен быть положен конец", — бросил обвинение Удо Буллман, председатель фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".В ответ Орбан недобро смеялся. Он убежден, что его не поливали бы грязью, если бы Венгрия была более сговорчива в вопросе о распределении мигрантов."Венгрия не присоединится к этому шантажу, Венгрия защитит свои границы, остановит нелегальную миграцию, Венгрия защитит свои права, если потребуется, даже против вас", — заявил он.Советчики, как насолить Евросоюзу, отыскались тут же. Лидер британских евроскептиков Найджел Фарадж подбивал венгров на нехорошее: "Если тебя сегодня оскорбили, то можно прийти и присоединиться к Brexit club, вам понравится".Может, и понравится. Евросоюз уже не то место, что прежде, и скоро выборы, на которых правые могут усилить свое влияние на европейские институты, проще говоря, их похоронить."Европа слишком мала, чтобы делить себя пополам или на четверти. Мы должны показать, что вместе мы можем посеять семена более суверенной Европы, мы должны отказаться от утрированного национализма, который проецирует ненависть и разрушает все на своем пути", — заявил Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской Комиссии.Покидающий прост главы Еврокомиссии Юнкер, которому Фарадж на прощанье подарил носки в цветах британского флага, призывал коллег к единению перед вызовами времени достаточно активно, что обозначить собственный пессимизм на этот счет. Совсем унылую перспективу нарисовал греческий премьер Алексис Ципрас."До сих пор управление финансовым кризисом, кризисом беженцев и кризисом в области безопасности демонстрировало многочисленные недостатки и противоречия. Это означает, что все эти кризисы могут стать экзистенциальным, структурным кризисом для европейского проекта", — проинформировал он собравшихся.При этом в кризисе европейского проекта пресса и либералы, а Европарламент (по идее, место, где собираются их самые видные представители), чаще обвиняют не себя и не Еврокомиссию, а правых — например, Орбана, несмотря на то, что усиление правых — это ответ на их собственную беспомощность и ошибки.Нападки на Орбана можно считать элементом избирательной кампании либерального большинства — Европейской народной партии и социал-демократов, которые на выборах в следующем мае рискуют утратить доминирующее положение в Европарламенте. И даже если предположить, что обвинения против венгерских властей справедливы, совершенно неясно, произведет ли эта политическая атака ожидаемый эффект на избирателей.