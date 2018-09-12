Нападающий Локомотива Федор Смолов оправился от травмы, полученной в матче 6 тура российской премьер-лиги с Краснодаром. Федор готовится к следующей календарной игре – с московским Динамо.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов оправился от травмы, полученной в матче 6 тура российской премьер-лиги с "Краснодаром". Федор готовится к следующей календарной игре – с московским "Динамо"."Федор занимается в общей группе без ограничений, – приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Локомотива". – Сегодня он провел полноценное занятие и ушел с поля одним из последних, оставшись с группой других футболистов на отработку ударов по воротам". Таким образом Смолов сможет выйти на поле против "Динамо", воспитанником которого он является.При этом не сможет помочь чемпионам польский полузащитник Мацей Рыбусь, еще не оправившийся от травмы. Встреча "Локомотива" и "Динамо" откроет программу 7 тура. Встреча начнется в пятницу в 19.30 и пройдет на московском стадионе "Локомотив".