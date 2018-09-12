Салат из настурций и вино из одуванчиков: попробовать необычную кухню, а еще увидеть последние новинки в сфере озеленения и ландшафтного дизайна можно на ВДНХ. Там сейчас настоящее буйство красок и ароматов. В 75-м павильоне открылась масштабная выставка цветов.

Салат из настурций и вино из одуванчиков: попробовать необычную кухню, а еще увидеть последние новинки в сфере озеленения и ландшафтного дизайна можно на ВДНХ. Там сейчас настоящее буйство красок и ароматов. В 75-м павильоне открылась масштабная выставка цветов.Один из главных разделов на выставке — образовательный блок. Здесь представлены новые сорта цветов и овощей, которые были получены в рамках программы импортозамещения. Например, недавно выведенный сорт свеклы "Господыня", не имеющий аналогов по содержанию сахаров. Здесь же представлено оборудование, с помощью которого удалось вырастить эти новинки."Посмотрите на форму корнеплода: она идеальная! По размеру это стандарт, то, что любят хозяйки для приготовления", — показывает Ирина Ушакова, старший научный сотрудник ФГЦ овощеводства."Мне показали яблоко, которого я в принципе не видела в Московской области — оно не поместилось у меня в руку", — рассказывает Татьяна Голубева, заместитель руководителя Департамента конгрессно-выставочной деятельности АО "ВДНХ".Также на выставке открылись сразу две сцены. На одной будут проходить лекции и семинары, а на другой шоу и мастер-классы. На них расскажут и покажут, как создавать необычный букет, посетители выставки увидят цветочные дефиле и соревнования флористов.Еще одно новшество 25-го юбилейного Фестиваля цветов — это раздел "Цветочная кухня". Не трудно догадаться, что на ней будут представлены блюда из растений. Например, варенье из лепестков роз, лавандовое печенье и вино из одуванчиков, а также всевозможные травяные чаи.На ближайшие три дня 75-й павильон ВДНХ превратился в огромную оранжерею. На площади в 9 тысяч квадратных метров свои новинки представили больше двух сотен компаний: это кустарники, деревья, ландшафтная архитектура мегаполисов — огромное количество цветов и ароматов.