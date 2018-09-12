На специально созванной пресс-конференции по сирийскому Идлибу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что нельзя допустить там гуманитарной катастрофы.

На специально созванной пресс-конференции по сирийскому Идлибу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что нельзя допустить там гуманитарной катастрофы. "Совершенно необходимо избегать полномасштабной битвы в Идлибе и той кошмарной гуманитарной катастрофы, которая может случиться", — подчеркнул он.Административный глава международного сообщества напомнил, что к настоящему времени уже половина населения Идлиба — беженцы, поселившиеся там, спасаясь от войны в других регионах Сирии. Антонию Гутерриш указал, что Идлиб — это последняя зона деэскалации в Сирии, и эта провинция не должна превращаться в кровавый котел.Одновременно Генеральный секретарь ООН отметил, что в настоящее время ситуация в Идлибе неустойчива, и терпеть там террористов нельзя. При этом, по его словам, борьба с терроризмом не освобождает воюющие стороны от их основных обязательств по международному праву.Как сообщалось, ранее во вторник, 11 сентября, в Женеве завершились четырехсторонние переговоры по ситуации в Сирии с участием России, Турции и Ирана и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Среди основных тем, которые обсуждались в ходе встречи, была ситуация вокруг Идлиба, напоминает РИА Новости.В настоящее время территория северо-западной провинции Идлиб практически не контролируется сирийскими правительственными силами Сирии, и там базируются боевики сирийской вооруженной оппозиции и, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок.