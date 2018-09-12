Родители знают, каково это – переживать успехи и неудачи своего чада, когда ребёнок начинает учиться в школе. Не всем детям учёба даётся легко, часто родители часами объясняют ребёнку элементарные вещи. Учёные считают, что этого можно избежать, если заранее выяснить, какая у малыша наследственность.

В современных классах обычно обучаются дети с совершенно разными способностями. Разделение на более и менее одарённых, а также на "технарей" и "гуманитариев" обычно производится ближе к старшей школе. Однако в будущем ситуация, вероятно, будет кардинально отличаться.Уже сегодня родителям предлагают провести генетические анализы, которые покажут, например, какой вид спорта лучше выбрать для ребёнка. Также учёные не раз рапортовали о том, что обнаружили, к примеру, гены "гениев математики". Так насколько же на самом деле влияет генетика на успехи и наклонности детей?На последний вопрос отвечает исследование, проведённое Маргаритой Маланкини (Margherita Malanchini) из Техасского университета в Остине и Кайли Римфельд (Kaili Rimfeld) из Института психиатрии, психологии и нейронауки при Королевском колледже Лондона.Учёные выявили, насколько важна наследственность и различные факторы окружающей среды для успехов в учёбе на примере 6000 пар близнецов. Для этого были проанализированы их успеваемость на протяжении всего времени получения среднего образования и результаты выпускных экзаменов. Как показало исследование, успехи учеников были стабильными на протяжении всего времени обучения: кто хорошо учился в начальной школе, тот хорошо сдал и выпускные экзамены.Для исследования не случайно были выбраны именно близнецы. Это позволило учёным выявить различия, обусловленные именно генетикой. Напомним, что однояйцевые близнецы наследуют 100% идентичных генов, в то время как разнояйцевые близнецы имеют приблизительно 50% одинаковых генов (как родные братья и сёстры).Учёные изучали только школьную успеваемость близнецов. Так, у однояйцевых близнецов она была примерно одинаковой, поэтому напрашивается вывод о влиянии наследственности на успеваемость и другие "учебные" характеристики ребёнка.Если рассматривать факторы успеваемости в процентном соотношении, то была получена следующая картина: 70% успеха зависит от генетики, 25% от окружающей среды, одинаковой для обоих близнецов, то есть семьи и школы, и 5% от той среды, которая у детей разная, к примеру, друзья и учителя. Отличия в практически идентичных показателях успеваемости у близнецов исследователи объяснили именно воздействием третьего фактора, то есть той среды, которая у детей не совпадает.С помощью ряда тестов учёные доказали, что роль генетических факторов является существенной: после вычета прочих факторов, успехи в обучении на 60% определяются наследственностью.Полногеномный поиск ассоциаций подтвердил на примере 6000 пар близнецов, что генетика влияет на успехи детей на протяжении всего периода обучения.Исследование в будущем поможет родителям обратить внимание на слабые характеристики ребёнка, чтобы начать работать с ними как можно раньше. В дальнейшем изучение полигенного наследования и факторов риска окружающей ребёнка среды (то есть особенностей семьи, друзей, школы) позволит максимально рано выявлять детей с проблемами в обучении и составлять для них индивидуальную программу обучения, отмечают Маланкини и Римфельд.Учёные считают, что новорождённому ребёнку можно было бы проводить анализ ДНК, чтобы понять, будут ли у него проблемы, к примеру, с чтением или арифметикой, и, таким образом, вовремя принять все необходимые меры. Такое превентивное вмешательство в раннем возрасте может помочь многим детям избежать определённых проблем и достигнуть успехов в учёбе в будущем.Полная статья исследовательниц размещена в журнале Nature.Ранее авторы "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что очки действительно носят умные люди, что успех в жизни также обусловлен генетикой, а также, что от интеллекта зависит продолжительность жизни. Ещё больше интересных статей о генетике человека можно почитать в соответствующем разделе на нашем сайте.