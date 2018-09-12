Российская гимнастка Дина Аверина продолжила победное шествие на чемпионате мира в Болгарии. На турнире по художественной гимнастике в Софии россиянка завоевала второе золото. На этот раз ей не было равных в упражнениях с мячом.

Российская гимнастка Дина Аверина продолжила победное шествие на чемпионате мира в Болгарии. На турнире по художественной гимнастике в Софии россиянка завоевала второе золото. На этот раз ей не было равных в упражнениях с мячом.В финале Аверина набрала 20,300 балла и оказалась недосягаемой для соперниц. Второе место заняла еще одна представительница России Александра Солдатова (20,200). Бронзовая медаль досталась итальянке Александре Аджурджукулезе (19,900)​​​.Напомним, что ранее Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем. Третьей стала ее родная сестра Арина.