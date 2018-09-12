Россиянка Дина Аверина сумела завоевать золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем. На турнире по художественной гимнастике, который проходит в эти дни в Болгарии, спортсменка из России показала в финале лучший результат – 20,850 балла.

Россиянка Дина Аверина сумела завоевать золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с обручем. На турнире по художественной гимнастике, который проходит в эти дни в Болгарии, спортсменка из России показала в финале лучший результат – 20,850 балла.Второе место досталось представительнице Израиля Линой Ашрам (20,000). Тройку лучших замкнула россиянка Арина Аверина (19,700)​​​, сообщает РИА Новости.Напомним, что чемпионат мира в Софии завершится 16 сентября.