Гинеколог заплатит за смерть двух новорождённых. Трагедии случились в Александровской райбольнице в 2017. Как доказал Следком, 33-летняя акушер-гинеколог с опытом работы фактически игнорировала состояние рожениц.

Гинеколог заплатит за смерть двух новорождённых. Трагедии случились в Александровской райбольнице в 2017. Как доказал Следком, 33-летняя акушер-гинеколог с опытом работы фактически игнорировала состояние рожениц. Обеим требовалось оперативное вмешательство. Вместо этого была избрана консервативная тактика. В результате - с разницей в одну неделю, 15 и 23 мая 2017 года, в Александровской райбольнице рождаются два мёртвых малыша. Гибель в обоих случаях наступила в результате острой асфиксии. Однако, уголовное преследование врача прекращено в связи с примирением сторон. Первой роженице акушер-гинеколог заплатит компенсацию в 150 тысяч рублей. Плюс ещё 250 тысяч выплатит райбольница. Второй пострадавшей врач обязана заплатить 800 тысяч. И у второй роженицы также остаётся право обратиться в суд за взысканием ущерба с больницы.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Следкома: "Посмотрите, что такое - события, которые произошли 15 и 23 мая прошлого года для семей. У 28-летней женщины, у неё первая беременность была непростой: не смогла закончиться рождением ребёнка. И вот эта долгожданная беременность первого малыша была для неё целым событием. Всё проходило без осложнений. Выношенная беременность, то есть на положенном сроке женщину привезла скорая помощь в больницу для того, чтобы случилось вот это счастье. Конечно, это очень серьёзная травма для самой роженицы. И такие травмы не утихают в один день. Вторая семья 28-летней местной жительницы. У неё есть один малыш - сын. По второй беременности должна была родиться дочка. Это событие было ожидаемым всеми: бабушки, дедушки со всех сторон, родители. Все, конечно, ждали этого маленького счастья в семье. И, естественно, каждая семья строит планы. Родится ребёнок - можно улучшить жилищные условия и многое другое. А самое главное - счастье материнства. Поэтому с точки зрения психологического надрыва, стресса семей, которые таким образом теряют своих малышей - это, наверно, главный аспект, почему следствие очень плотно и качественно берётся рассматривать такие ситуации с тем, чтобы не допустить, путём привлечения к уголовной ответственности определённых врачей, не допустить подобного впредь".