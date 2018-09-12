Целью проведенного мероприятия являлось повышение доступности автомобильных парковок для людей с ограниченными возможностями...

Сотрудники столичной Госавтоинспекции совместно с членами Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве, Общественной палаты города Москвы и представителями социального проекта «Я помогаю инвалидам» провели рейд по местам парковок транспортных средств людей с ограниченными возможностями.Целью проведенного мероприятия являлось повышение доступности автомобильных парковок для людей с ограниченными возможностями и привлечение внимания общественности к проблеме.В мероприятии приняли участие начальник Управления ГИБДД Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве, председатель Комиссии по повышению безопасности дорожного движения Вадим Бреев, член Общественной палаты г. Москвы Александр Шарлай и руководитель проекта «Я помогаю инвалидам» Михаил Казаков.Сотрудниками ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с городскими службами был проведен рейд на ряде улиц Центрального округа столицы, в ходе которого выявили автомобили, на которых отсутствовали опознавательные знаки «Инвалид», а это значит, что водители нарушили правила парковки. Автомобиль одного из нарушителей правил парковки был эвакуирован городскими службами на специальную стоянку.«Задача Госавтоинспекции не наказать, а призвать людей соблюдать правила и уважать людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть закон, мы должны его выполнять. Рядом с нами инвалиды, именно для них организованы парковочные места в непосредственной близости от входа в торговый центр, поликлиники и другие учреждения. Давайте будем взаимно вежливы», - отметил начальник Госавтоинспекции Москвы Виктор Коваленко.Организаторы рейда провели беседы с нарушителями и напомнили водителям, что стоянка на местах для транспортных средств инвалидов не только является нарушением Правил дорожного движения, но также недопустима с точки зрения морали.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81