В нижнюю палату парламента продолжают поступать поправки к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. В среду, 12 сентября, депутаты обсуждали их в рамках тематической рабочей группы. Первая из поправок будет рассмотрена законодателями уже на этой неделе.

нижнюю палату парламента продолжают поступать поправки к законопроекту осовершенствовании пенсионной системы. В среду, 12 сентября, депутатыобсуждали их в рамках тематической рабочей группы. Первая из поправокбудет рассмотрена законодателями уже на этой неделе.Открывая заседание рабочей группы, в которую вошли депутаты, представители правительства, профсоюзов,общественности, делового и экспертного сообщества, спикер нижней палатыВячеслав Володин отметил, что поправок становится "все больше ибольше".Ноосновные, отметил он, поступили от президента Владимира Путина. Володинотметил, что уже в четверг, 13 сентября, одна из них будет рассмотренана пленарном заседании. Речь идет о введении ответственности дляработодателей за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнениегражданина предпенсионного возраста.свою очередь, председатель рабочей группы по совершенствованиюпенсионной системы, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева подчеркнула, чтопарламентарии установят контроль над реализацией пенсионныхзаконопроектов. "Важно принять действительно работающие нормы, чтобы онидействительно были эффективны", – сказала она.Депутат подчеркнула, что доработка пенсионного законодательства – эторабота на месяцы, а возможно, и на годы вперед. Вице-спикер нижнейпалаты напомнила, что необходимо принять немалое количество подзаконныхактов, а также следить за происходящимв регионах. Тимофеева рассказала, что, помимо прочих вопросов, рабочаягруппа обсуждает перечень профессий для определения льготных категорийпри выходе на пенсию.Парламентарииопределились также с рассмотрением президентских поправок в Налоговыйкодекс, которые предполагают сохранение льгот для гражданпредпенсионного возраста. Глава профильного думского комитета АндрейМакаров сообщил, что первое чтение состоится 18 октября.Сейчаснормативно-правовой акт направлен в регионы, отметил он. В нижнейпалате рассчитывают, что законопроект вступит в силу с 1 январяследующего года.Макаровнапомнил, что на региональном и местном уровнях предоставляется целыйряд льгот по земельному налогу и налогу на имущество. Глава профильногодумского комитета отметил, что субъекты Федерации и муниципалитеты ужеготовы принять тот же механизм, который предложил президент.Пословам законодателя, нижняя палата поддерживает предложение ВячеславаВолодина о сохранении рабочей группы и после рассмотрениянормативно-правовых актов о настройке пенсионной системы, чтобы онаосуществляла мониторинг применения законов на практике по всей стране.настоящий момент в профильный комитет нижней палаты по труду,социальной политике и делам ветеранов поступило уже 146 поправок кпенсионному законопроекту, сообщил его глава Ярослав Нилов. По егословам, в основном предложения поступают от депутатов и сенаторов. Онсообщил, что 19 сентября депутаты рассмотрят инициативу президента опредоставлении гражданам предпенсионного возраста двух дней дляпрохождения диспансеризации.Законопроекто совершенствовании пенсионной системы за авторством правительстваГосдума приняла в первом чтении 19 июля. 21 августа на Охотном Ряду прошли широкиетематические слушания. По итогам дискуссий была создана специальнаярабочая группа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева. Первоеее заседание состоялось 31 августа.ПрезидентРоссии Владимир Путин 29 августа обратился к гражданам России повопросу настройки пенсионной системы. Глава государства озвучил своипозицию и предложил ряд поправок.Поего словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.Также президент предложил ввести административную или даже уголовнуюответственность для тех работодателей, которые уволят работниковпредпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателейпредоставлять работникам предпенсионного возраста два дня дляпрохождения бесплатной диспансеризации.Главагосударства считает, что многодетные матери должны выходить на пенсиюраньше установленного срока. Владимир Путин также предложил понизить натри года стаж, дающий право досрочноговыхода на пенсию (37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохранить всефедеральные и большинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60для мужчин. После телеобращения президентские инициативы были оформлены ввиде поправок и поступили на рассмотрение Госдумы.Заканчиваетсясбор поправок к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы 24сентября. Но график может быть продлен. Либо, отметил ранее ВячеславВолодин, парламентарии могут утвердить отдельный порядок рассмотрениянормативно-правовых актов, которые должны быть самостоятельнымиизменениями, а не поправками.