Осеннюю сессию 2018 нижняя палата посвятит решению социальных и экономических вопросов. Парламентариям предстоит рассмотреть нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетного процесса, совершенствованию пенсионного законодательства, межбюджетного процесса, а также многие другие актуальные вопросы. О приоритетах законодателей на ближайшие несколько месяцев рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Осеннююсессию 2018 нижняя палата посвятит решению социальных и экономическихвопросов. Парламентариям предстоит рассмотреть нормативно-правовые акты,касающиеся бюджетного процесса, совершенствованию пенсионногозаконодательства, межбюджетного процесса, а также многие другиеактуальные вопросы. О приоритетах законодателей на ближайшие несколькомесяцев рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогамАндрей Макаров.Бюджетный процессПереднижней палатой стоит задача рассмотреть проекты трехлетнегофедерального бюджета, а также всех внебюджетных фондов, прежде всего,Пенсионного. По словам Макарова, эта работа в комитете по бюджету идетуже сейчас. "Все необходимые заключения – Счетной палаты,позиции профильных комитетов уже получены", – сказал парламентарий.конце сентября депутаты будут рассматривать отчет об исполнении бюджета, проанализируют результаты, выделят имеющиеся проблемы,чтобы учесть их при рассмотрении главного финансового закона страны на2019-2021 годы. А уже 1 октября правительство должно внести на обсуждение нижней палатыпроекты трехлетнего федерального бюджета, а также бюджета Пенсионногофонда. На рассмотрение этих документов у Госдумы есть 60 дней."Работапредстоит огромная, потому что надо рассмотреть не только сам проектбюджета, но каждую государственную программу", – отметил Макаров. Попоручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина уже сейчас в рамкахтак называемого нулевогочтения все думские комитеты вместе с кабинетом министром ведут работупо рассмотрению госпрограмм. В них, подчеркнул парламентарий, должныбыть отражены все приоритеты развития страны, о которых говорил президент России Владимир Путин."Сегоднямы можем констатировать, что восемь триллионов рублей, необходимые дляреализации национальных проектов, на эти шесть лет найдены", – сказалМакаров.Парламентариитакже проконтролируют создание Фонда развития в рамках федеральногобюджета. Соответствующее решение нижняя палата приняла в прошлую сессию.В Фонд должна поступить колоссальная сумма – порядка 3,6 триллионарублей в ближайшие шесть лет. Эти деньги, уточнил Макаров, пойдут накрупные инфраструктурные проекты, от которых будет зависеть развитие отечественной экономики.Совершенствование межбюджетных отношенийОсобоевнимание законодатели уделят совершенствованию межбюджетных отношений,что логично, ведь в процессе реализации масштабных госпрограмм центр должен учитывать планы развития субъектов Федерации. В связис этим, рассказал председатель думского комитета по бюджету и налогам,существенно вырастут трансферты из федерального в региональные бюджеты.При этом большая часть средств на реализацию нацроектови госпрограмм в субъектах Федерации – 95% – будет выделена из федеральногобюджета. "Они должны нетолько дойти до регионов, но и быть очень точно распределены потем задачам, которых необходимо достигнуть", – подчеркнул законодатель.Поего словам, предстоит решить множество актуальных вопросов, связанных сдемографией, образованием, здравоохранением, в том числе по онкологии исердечно-сосудистым заболеваниям.Настройка пенсионной системыЕщеодин приоритетный вопрос для законодателей в новом политическом сезоне -совершенствование пенсионного законодательства. Макаров отметил, чтоосновой являются предложения, внесенные президентом на рассмотрениенижней палаты. Помимо поправок в законопроект о настройке пенсионнойсистемы, предлагаются, помимо прочего, изменения в налоговоезаконодательство (сохранение льгот для пенсионеров по земельному налогу иналогу на имущество), Уголовный, Административный кодексы.Важнымвопросом парламентарий назвал предложение о введении уголовнойответственности за нарушение работодателем прав лиц предпенсионноговозраста."Это важнейший закон, призванный исключить возможностьдискриминации по возрасту недобросовестным бизнесом, недобросовестнымиработодателями", – пояснил депутат.В процессе совершенствованияпенсионной системы важно также сохранить региональные и местные льготыдля пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, добавил он.Для реализации всех этих задач особую значимость приобретает работа тематической межфракционной рабочей группы, созданнойпо инициативе председателя нижней палаты, отметил Макаров. Он заверил,что она продолжит свою деятельность и после принятия законопроектов,чтобы осуществлять постоянный мониторинг их реализации на практике.Налоговое законодательствоДумапродолжит работу и по совершенствованию фискальной системы. "Будетсохранено главное – стабильность и неизменность в течение как минимумближайших шести лет налоговой нагрузки", – рассказал Макаров.Поего словам, депутатам предстоит решить вопрос неналоговых платежей."Предполагается, что основные такие платежи войдут в Налоговый кодекс, иизменение ставок и нагрузки станет практически невозможным", – уточнилпарламентарий, добавив, что это положение одобрено бизнес-сообществом.Ещеодно направление совершенствования фискальной системы – вывод из тенитех, кто не платит налоги и сборы, повышая тем самым нагрузку напредприятия и тех, кто действует в легальном поле. В связи с этим особуюактуальность приобретает регулирование сектора самозанятых – фрилансеров(няни, репетиторы и прочие), которые получают за свой труд деньги, ноне зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.Правовойстатус таких лиц депутаты закрепили в Гражданском кодексе в июле.Соответствующая работа велась по поручению президента. Благодаря этомуроссийские граждане смогут заниматься некоторыми видамипредпринимательской деятельности без оформления в качествеиндивидуального предпринимателя и не регистрируя юридическое лицо.Главадумского комитета по бюджету и налогам подчеркнул, что регулированиевопроса самозанятых граждан не должно привести к появлению для нихкаких-либо обременений. "Должен быть максимальнопростой режим уплаты", – сказал он. Макаров отметил, что режимналогообложения для самозанятых будет тестироваться весь 2019 год вчетырех регионах: Москве, Московской и Калужской области, а также вТатарстане.Работать по-новомуОсенняясессия Госдумы будет самой короткой, она завершится региональнойнеделей с 24 по 31 декабря. С началом нового сезона в графикезаконодателей произошли изменения.Количествопленарных заседаний увеличивается с двух до трех в неделю. Они будутпроходить во вторник, среду и четверг и 10:00 до 14:00 без обедов.Благодаря этому депутаты смогут уже в середине четверга разъезжаться врегионы для нескольких полноценных дней работы с избирателями.Всегона рассмотрении нижней палаты находятся 1118 законопроектов, из них 406– на стадии предварительного рассмотрения в комитетах. Такжепарламентариям предстоит завершить разбор законодательных завалов,рассмотрев оставшиеся от прошлых созывов Госдумы нормативно-правовыеакты. В настоящий момент таких документов насчитывается 55 штук.