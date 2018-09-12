Усилия Украины по наращиванию боевого присутствия в Азовском море являются предвыборной агитацией. Такого мнения придерживаются член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, милитаристская активность Киева в регионе связана с приближающимися парламентскими и президентскими выборами.

Усилия Украины по наращиванию боевого присутствия в Азовском мореявляются предвыборной агитацией. Такого мнения придерживаются членСовета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам,милитаристская активность Киева в регионе связана с приближающимисяпарламентскими и президентскими выборами.Сенаторполагает, что все действия украинского руководства направлены на то,чтобы создать себе образ защитника Украина от "российской агрессии".Причем нацелены все эти потуги на наиболее радикально настроенныеэлементы общества, подчеркнул законодатель.По словам Цекова,у Киева нет никаких возможностей противостоять Москве в Азовском море."И в этом необходимости нет, потому что по соглашениям между Россией иУкраиной, Азовское море является внутренним и совместным морем", -сказал сенатор в эфире НСН.Парламентарийподчеркнул, что Украина сама пошла на обострение ситуации в регионе, атеперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Необходимонапомнить, что обстановка в Азовском море для Украины резко ухудшиласьпосле захвата Киевом российского рыболовецкого судна "Норд". Москва вответ начала задерживать на Азове следующие в порты Незалежной корабли, что уже привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.В Киеве расписаться в собственной глупости не пожелали, принявшись бить кулаками в грудь. На днях СМИ Незалежной сообщилио переброске в Азовское море бронированных катеров "Гюрза-М". Корабливооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами,управляемыми ракетами и гранатометами.Покав акваторию Азова доставили одно такое судно. До конца года Украинанамерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создатьполноценную военно-морскую базу.