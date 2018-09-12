Усилия Украины по наращиванию боевого присутствия в Азовском море
являются предвыборной агитацией. Такого мнения придерживаются член
Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам,
милитаристская активность Киева в регионе связана с приближающимися
парламентскими и президентскими выборами.
Усилия Украины по наращиванию боевого присутствия в Азовском море
являются предвыборной агитацией. Такого мнения придерживаются член
Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. По его словам,
милитаристская активность Киева в регионе связана с приближающимися
парламентскими и президентскими выборами.
Сенатор
полагает, что все действия украинского руководства направлены на то,
чтобы создать себе образ защитника Украина от "российской агрессии".
Причем нацелены все эти потуги на наиболее радикально настроенные
элементы общества, подчеркнул законодатель.
По словам Цекова,
у Киева нет никаких возможностей противостоять Москве в Азовском море.
"И в этом необходимости нет, потому что по соглашениям между Россией и
Украиной, Азовское море является внутренним и совместным морем", -
сказал сенатор в эфире НСН.
Парламентарий
подчеркнул, что Украина сама пошла на обострение ситуации в регионе, а
теперь пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Необходимо
напомнить, что обстановка в Азовском море для Украины резко ухудшилась
после захвата Киевом российского рыболовецкого судна "Норд". Москва в
ответ начала задерживать на Азове следующие в порты Незалежной корабли, что уже привело к огромным убыткам для украинской рыболовецкой отрасли.
В Киеве расписаться в собственной глупости не пожелали, принявшись бить кулаками в грудь. На днях СМИ Незалежной сообщили
о переброске в Азовское море бронированных катеров "Гюрза-М". Корабли
вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами,
управляемыми ракетами и гранатометами.
Пока
в акваторию Азова доставили одно такое судно. До конца года Украина
намерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создать
полноценную военно-морскую базу.