«Ростелеком» и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана «Игровой», разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа в сентябре 2018 года стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в популярной военно-воздушном экшене World of Warplanes. Теперь во всех базовых играх от Wargaming есть эксклюзивные преимущества для абонентов «Ростелекома», а также полноценный премиум аккаунт без дополнительной платы.

Ростелеком и Wargaming расширяют сотрудничество в рамках тарифного плана Игровой, разработанного специально для российских поклонников онлайн-игр. Пользователям тарифа в сентябре 2018 года стал доступен эксклюзивный истребитель Як-3Т в популярной военно-воздушном экшене World of Warplanes. Теперь во всех базовых играх от Wargaming есть эксклюзивные преимущества для абонентов Ростелекома, а также полноценный премиум аккаунт без дополнительной платы.При подключении тарифного плана Игровой и активации опции Игры Wargaming абонент Ростелекома теперь может получить в свое распоряжение эксклюзивный премиум истребитель VII уровня – Як-3Т. Он развивает скорость до 650 км/час, обладает высокой маневренностью в горизонтальном вираже и на малых высотах. Самолет оснащен крупнокалиберным вооружением, эффективным в ближнем бою (пушка 37-мм НС-37 и две синхронные пушки 20-мм Б-20).По данным аналитиков, в России примерно треть населения регулярно сражается в онлайн-играх. Мы развиваем Игровой таким образом, чтобы удовлетворить максимум потребностей игроков с разными интересами и предпочтениями. Теперь быстрее добиваться убедительных побед смогут поклонники отечественных ВВС. Они получили легендарный истребитель Як-3Т, который особо опасен в ближнем бою. Желаем всем пользователям тарифа Игровой новых побед на суше, на море и в воздухе, – подчеркнула вице-президент по работе с массовым сегментом Ростелекома Диана Самошкина.С гордостью передаем Як-3T любителям яростных воздушных сражений в World of Warplanes. Уверен, им понравится, насколько точно виртуальная машина соответствует техническим характеристикам и боевому духу своего прототипа, – прокомментировал Андрей Жугарь, Publishing Director World of Warplanes.Компания Ростелеком первой на мировом рынке в 2016 году запустила специальный тарифный план для поклонников онлайн-игр – Игровой, базовым партнером которого стал Wargaming.Первым эксклюзивом для абонентов Ростелекома стал танк VIII уровня T-44-100 (Р), включая: прокачанный на 100% экипаж с навыком Боевое братство, дополнительный камуфляж, уникальную наклейку войск связи СССР, обвесы в виде катушки и мачты связи, а также слот в ангаре. В 2017 году стал доступен премиум крейсер VI уровня Адмирал Макаров под руководством командира с тремя очками навыков.Во всех трех играх на время пользования тарифным планом Игровой абоненты Ростелекома автоматически получают премиум аккаунт, который позволяет игрокамбыстрее развиваться в игре, обеспечивая дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта.На протяжении трех лет компания развивает полноценную виртуальную экосистему, в которой будет доступно всё, что нужно онлайн-игроку, включая максимальную скорость передачи данных, минимальный пинг и различные эксклюзивные преимущества от самых популярных игр для абонентов Ростелекома.Только до 30 сентября 2018 года в большинстве регионов России есть возможность подключить тарифный план Игровой и пользоваться им два месяца на специальных условиях – за 690 рублей в месяц (на 19% ниже базовой стоимости).Узнать подробности о тарифном плане Игровой, доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания Ростелекома, на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.***– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ Ростелекома – 10,0 млн пользователей, из которых 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ. Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * *– один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания была основана в 1998 году и за это время успела разработать и выпустить более 15 проектов. В настоящее время компания Wargaming работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Все три проекта являются частью ММО-вселенной Wargaming.net, объединяющей миллионы игроков в глобальное сообщество варгеймеров.В 2014 году Wargaming вышел на новые платформы, выпустив World of Tanks на Xbox 360 и World of Tanks Blitz на iOS и Android. В 2015 году состоялся релиз World of Tanks на Xbox One и World of Tanks Blitz на Windows 10. В 2016 году World of Tanks вышел на PlayStation®4, а World of Tanks Blitz – на Mac OS X.Wargaming – одна из первых компаний в индустрии видеоигр, которая наладила сотрудничество с военно-историческими музеями по всему миру, активно участвует в мероприятиях по сохранению и реставрации легендарных образцов военной техники и привлекает интерес других компаний к этой теме. Все акции и проекты, осуществляемые Wargaming в этой области, проходят в рамках созданной в 2013 году .