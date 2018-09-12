Российский велогонщик команды Katusha Alpecin Ильнур Закарин продемонстрировал пятый результат на 17 этапе престижной веломногодневки Вуэльта Испании, который пролегал между местечками Гечо и Балконом-де-Бискайей.

Российский велогонщик команды Katusha Alpecin Ильнур Закарин продемонстрировал пятый результат на 17 этапе престижной веломногодневки "Вуэльта Испании", который пролегал между местечками Гечо и Балконом-де-Бискайей.Победителем этапа стал канадец Майкл Вудс из EF Education First-Drapac, который преодолел дистанцию в 157 километров за 4 часа 9 минут 48 секунд. Следом за ним расположились бельгиец Дилан Тенс из BMC, отставший на пять секунд, и испанец Давид Де Ла Круз, представляющий Sky Team. Он финишировал спустя 10 секунд после победителя. Закарин же приехал к финишу через 38 секунд.Продемонстрированный результат российского спринтера позволил ему улучшить свои позиции в генеральной классификации. Закарин поднялся на пять строчек и теперь располагается на 25 месте с отставанием от обладателя желтой майки лидера британца Саймона Йейтса из Mitchelton-Scott на 37 минут 37 секунд.