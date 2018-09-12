Певица Наташа Королева завлекает молодых и высоких парней
откровенным декольте. Звезда даже объявила кастинг.
Певица Наташа Королева завлекает молодых и высоких парней
откровенным декольте. Звезда даже объявила кастинг.
В своем Instagram певица опубликовала фото в формате Stories.
На снимке Наталья запечатлена в черном платье с вырезом буквально до пупка.
Декольте удерживает пышные прелести звезды благодаря тугой
шнуровке, которая изуродовала тело знаменитости. Если правая грудь Королевой
смотрится неплохо – пышной и упругой, то левая, из-за того, что слишком перетянута, кажется обвисшей.
Примечательно, что такой яркой фотографией с пикантным подтекстом Наталья пыталась
привлечь в свой коллектив новых сотрудников. Видимо, планировалось, что возможность
общения с красоткой Королевой, станет для претендентов на вакансию
нематериальной мотивацией.
"Внимание кастинг! В основной состав балета Наташи Королевой
мы ищем парней, рост от 180 сантиметров и выше, владеющими различными танцевальными
стилями, с опытом работы на сцене!" – написала на фото звезда.
Отметим, что Наталья часто шокирует подписчиков своих
соцсетей провокационными фотографиями и видео. Поклонники относятся к этому с
юмором.
К примеру, недавно в личном микроблоге королева опубликовала
видеозапись, на которой ее муж Сергей
Глушко
пританцовывает в халате и головном уборе в форме
гигантской вишни. "Мне просто попала косточка в рот и застряла в кариесе,
и проросла", – рассказывает Глушко под громкий смех снимающей Королевой. В
ответ Наталья обозвала супруга Вишнепузиком. Пользователи отметили, что если на
этом домашнем видео запечатлены ролевые игры, то их браку уж точно ничто не
угрожает, ведь умение посмеяться над собой и друг другом уже хороший симптом.