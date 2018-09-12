Певица Наташа Королева завлекает молодых и высоких парней откровенным декольте. Звезда даже объявила кастинг.

Певица Наташа Королева завлекает молодых и высоких парнейоткровенным декольте. Звезда даже объявила кастинг.В своем Instagram певица опубликовала фото в формате Stories.На снимке Наталья запечатлена в черном платье с вырезом буквально до пупка.Декольте удерживает пышные прелести звезды благодаря тугойшнуровке, которая изуродовала тело знаменитости. Если правая грудь Королевойсмотрится неплохо – пышной и упругой, то левая, из-за того, что слишком перетянута, кажется обвисшей.Примечательно, что такой яркой фотографией с пикантным подтекстом Наталья пыталасьпривлечь в свой коллектив новых сотрудников. Видимо, планировалось, что возможностьобщения с красоткой Королевой, станет для претендентов на вакансиюнематериальной мотивацией."Внимание кастинг! В основной состав балета Наташи Королевоймы ищем парней, рост от 180 сантиметров и выше, владеющими различными танцевальнымистилями, с опытом работы на сцене!" – написала на фото звезда.Отметим, что Наталья часто шокирует подписчиков своихсоцсетей провокационными фотографиями и видео. Поклонники относятся к этому сюмором.К примеру, недавно в личном микроблоге королева опубликовалавидеозапись, на которой ее муж СергейГлушкопританцовывает в халате и головном уборе в формегигантской вишни. "Мне просто попала косточка в рот и застряла в кариесе,и проросла", – рассказывает Глушко под громкий смех снимающей Королевой. Вответ Наталья обозвала супруга Вишнепузиком. Пользователи отметили, что если наэтом домашнем видео запечатлены ролевые игры, то их браку уж точно ничто неугрожает, ведь умение посмеяться над собой и друг другом уже хороший симптом.