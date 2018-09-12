9 сентября в рамках единого дня голосования прошли выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания Владимирской области VII созыва.
9 сентября в рамках единого дня голосования прошли выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания Владимирской области VII созыва.
В избирательной комиссии Владимирской области обработали 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Хорошая явка
Явка избирателей составила 32,96%. Это примерно на 5% больше людей, чем в 2013 году. Тогда - 5 лет назад - явку избирателей на выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания называли рекордно низкой - она не намного превысила порог в 28%.
Согласно предварительным итогам на выборах губернатора Владимирской области, голоса избирателей распределились следующим образом:
• Орлова Светлана Юрьевна (Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия») - 36,42%.
• Сипягин Владимир Владимирович (Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР) - 31,19%.
• Бирюков Сергей Евгеньевич (Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области) - 17,48%.
• Глумов Сергей Иванович (Владимирское региональное отделение политической партии «Патриоты России») - 6,81%.
Выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области 7-го созыва по единому избирательному округу:
• Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» - 29,57%.
• Владимирское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 23,66%.
• Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 20,80%.
• Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области - 10,20%.
• Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» - 6,14%.
• Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» во Владимирской области - 4,38.
• Владимирское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» - 1,42%.
Главная неожиданность
По закону, победителем губернаторских выборов становится тот кандидат, который набрал 50% голосов избирателей от общего числа явившихся на участки плюс 1 голос.
Губернатор Светлана Орлова
, опередив Владимира Сипягина с минимальным перевесом в 5% и не набрав необходимые 50% плюс один голос, уверенно выходит во второй тур, который, по закону, должен состояться через 2 недели, то есть 23 сентября.
Второй тур на губернаторских выборах во Владимирской области будут проводить впервые.
Вероятность проведения вторых туров губернаторских выборов ряд экспертов считает главной неожиданностью прошедшего единого дня голосования. 9 сентября глав регионов выбирали в 26 субъектах РФ. Второй тур назначили в трёх из них - в Хакасии и в Хабаровском крае. Теперь к субъектам, не определившимся с новым лидером с первого раза, добавили и Владимирскую область.
Справка
Светлану Орлову назначили врио губернатора Владимирской области 25 марта 2013 года. Она стала полноценным главой региона по результатам выборов 8 сентября того же года, набрав 74,73% голосов избирателей при явке избирателей чуть выше 28%. Кстати, Владимир Сипягин тоже участвовал в выборах пятилетней давности, но тогда он занял третье место с 4% голосов.
Комментарий
Председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев:
«Во второй тур выйдут кандидаты, занявшие первые 2 места, то есть Светлана Орлова
и Владимир Сипягин. Если кто-то из них вдруг примет решение сойти с дистанции, то право на участие во втором туре выборов губернатора передадут кандидату, занявшему третье место, то есть Сергею Бирюкову. Если же и он откажется, то тогда Сергею Глумову предложат попытать счастья во второй раз. В случае, если и он не захочет участвовать в продолжении этой избирательной истории, то выборы могут пройти и на безальтернативной основе, но и тогда единственному участнику второго тура придётся набрать те же 50% голосов избирателей плюс один голос».