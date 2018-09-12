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<a href="http://33live.ru/novosti/12-09-2018-itogi-vyborov-vo-vladimirskoj-oblasti-provedut-vtoroj-tur-golosovaniya.html" target="_blank">Итоги выборов. Во Владимирской области проведут второй тур голосования</a> - 9 сентября в рамках единого дня голосования прошли выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания Владимирской области VII созыва.