Голосовать можно будет за одного из двух оставшихся кандидатов
Голосовать можно будет за одного из двух оставшихся кандидатов
Избирательная комиссия Владимирской области на заседании 11 сентября признала выборы губернатора состоявшимися, а результаты — действительными. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.
В связи с тем, что ни один из заявленных кандидатов не получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, на 23 сентября 2018 года назначили повторное голосование по выборам Губернатора. В этот день за должность будут бороться действующий глава региона Светлана Орлова
и кандидат о ЛДПР Владимир Сипягин.
На выборах 9 сентября . Светлана Орлова
заручилась поддержкой 36,42% избирателей, пришедших на участки. За Владимира Сипягина отдали свои голоса 31,19%. При этом действующий губернатор не смогла набрать более 50% ни в одном из районов региона.
Оба кандидата уже заявили о своей готовности участвовать во втором туре.
Также на заседании приняли постановления, связанные с проведением повторных выборов. В частности, утвердили текст, число, график приёма заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.