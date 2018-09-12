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<a href="http://33live.ru/novosti/12-09-2018-izbirkom-naznachil-datu-vtorogo-tura-vyborov-gubernatora.html" target="_blank">Избирком назначил дату второго тура выборов губернатора</a> - Голосовать можно будет за одного из двух оставшихся кандидатов