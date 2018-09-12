Дана Борисова столкнулась с неприятными последствиями пластической операции. 42-летняя телеведущая решилась на опасную процедуру.

Дана Борисова столкнулась с неприятными последствиямипластической операции. 42-летняя телеведущая решилась на опасную процедуру.Диана опубликовала в своем Instagram снимки в формате Stories.На них крупным планом запечатлено лицо звезды. Примечательно, что на щеках ивисках Даны видны большие кровоподтеки, которые, скорее всего, не только портятвнешний вид, но и доставляют физический дискомфорт.Дана отметила, что после процедуры прошло уже четыре дня иона уже на поправку. Борисова довольна результатом, и ждет не дождется,когда следы операционного вмешательства совсем исчезнут, хотя уже сейчас заметны изменения в лучшую сторону.Напомним, что ранее Дана сообщила фолловерам, что решиласьна опасную процедуру. "Рассказала на всю страну о своей зависимости, теперьне стала сковать свою операцию)))Вчера мне сделали нитевой лифтингхирургическими , но рассасывающимися ровно через год нитями (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пояснилаБорисова.Она даже записала видеообращение прямо с операционного стола."Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее. Вы менязнаете,и любите за это", – заявила телеведущая.Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовойпроизошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя инаркотиков. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде.