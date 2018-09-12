Дана Борисова столкнулась с неприятными последствиями
пластической операции. 42-летняя телеведущая решилась на опасную процедуру.
Дана Борисова столкнулась с неприятными последствиями
пластической операции. 42-летняя телеведущая решилась на опасную процедуру.
Диана опубликовала в своем Instagram снимки в формате Stories.
На них крупным планом запечатлено лицо звезды. Примечательно, что на щеках и
висках Даны видны большие кровоподтеки, которые, скорее всего, не только портят
внешний вид, но и доставляют физический дискомфорт.
Дана отметила, что после процедуры прошло уже четыре дня и
она уже на поправку. Борисова довольна результатом, и ждет не дождется,
когда следы операционного вмешательства совсем исчезнут, хотя уже сейчас заметны изменения в лучшую сторону.
Напомним, что ранее Дана сообщила фолловерам, что решилась
на опасную процедуру. "Рассказала на всю страну о своей зависимости, теперь
не стала сковать свою операцию)))Вчера мне сделали нитевой лифтинг
хирургическими , но рассасывающимися ровно через год нитями (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пояснила
Борисова.
Она даже записала видеообращение прямо с операционного стола.
"Запомните меня такой. Но теперь я буду немного прекраснее. Вы меня
знаете,и любите за это", – заявила телеведущая.
Напомним, существенные изменения в жизни Даны Борисовой
произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и
наркотиков. Телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде.