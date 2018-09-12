Неожиданный отпор со стороны сотрудника торгующего марихуаной магазина встретили четверо налетчиков в Канаде. Камера наблюдения зафиксировала, сколь ловко отважный продавец орудовал бонгом.

Неожиданный отпор со стороны сотрудника торгующего марихуаной магазина встретили четверо налетчиков в Канаде, сообщает Vice. Камера наблюдения зафиксировала, сколь ловко отважный продавец орудовал бонгом.Порог лавки в Шеннонвилле, что примерно в 200 километрах к востоку от Торонто, злоумышленники переступили около четырех часов вечера 6 сентября и тут же пустили в ход баллончики со слезоточивым газом. Впрочем, выдвинувшегося навстречу продавца запугать им не удалось — мужчина схватил приспособление для курения марихуаны (тот самый бонг) и ринулся в атаку.До столкновения дело не дошло, поскольку налетчикам хватило прозвучавших из уст продавца угроз, хотя они попытались совершить несколько выпадов. Выставив недоброжелателей за дверь, мужчина еще долго грозил убегавшим расправой.Задержать подозреваемых пока так и не удалось. В результате нападение никто не пострадал.