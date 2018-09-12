Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 сентября в Лозанне рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого на специальном заседании. Сам спортсмен примет участие в заседании, сообщает президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 19 сентября в Лозанне рассмотрит дело российского керлингиста Александра Крушельницкого на специальном заседании. Сам спортсмен примет участие в заседании, сообщает президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев."Заседание CAS состоится с вероятностью 100 процентов, — приводит слова Свищева РИА Новости. – На него поедет большая делегация от нас – Крушельницкий, я, генеральный секретарь ФКР Ольга Жаркова и наши адвокаты".Также Свищев сообщил о том, что партнер Крушельницкого по сборной России в дабл-миксте Анастасия Брызгалова не поедет на заседание вместе с делегацией. "Настя не поедет на слушания, она готовится к отборочному этапу на женский чемпионат Европы. Пусть она тренируется, играет. Выдергивать ее на заседание и ломать команду я не вижу смысла".Напомним, что ранее Всемирная федерация керлинга отозвала предложение Крушельницкому о двухлетней дисквалификации. Организация мотивировала свое решение письмом Всемирного антидопингового агентства, в котором WADA не согласилось с таким предложением.