Актеры Андрей Чадов и Светлана Устинова стали гостями
программы Вечерний Ургант на Первом канале. Знаменитости представили новый
фильм.
Актеры Андрей Чадов и Светлана Устинова стали гостями
программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Знаменитости представили новый
фильм.
Устинова похвасталась присутствующим, что ее приняли в
труппу МХТ им. Чехова. Звезда отметила, что новые коллеги встретили ее очень
тепло: "Когда наш худрук Сергей Васильевич Женовач объявил о том, что я
вступила в труппу, аплодисменты были. Хорошие аплодисменты". Девушка поблагодарила
новых сослуживцев за радушие.
Чадов рассказал о своем любимом малыше – маленькой собачке породы чихуахуа. "Его зовут Чадик. У меня кличка в детстве была Чадик. Я когда
маленького его купил, то тысячу имен перебрал. А Чадик ему подошло. Но мама
называет его Волчок, потому что он воспринимает только меня, а всех остальных
он кусает", – поведал артист.
Андрей всегда мечтал о большой собаке, но запирать крупную
породу в городской квартире ему жаль. Он часто гастролирует и не может
обеспечить полноценный уход за животным. По его словам, с чихуахуа необязательно гулять на улице: "кинул ему пеленку, и там такие маленькие
горошенки остаются, которые легко собрать".
Кстати, у Светланы тоже есть четвероногий друг. Она является
владелицей собаки породы корги, которую зовут Василиса.
Знаменитости также рассказали о новом совместном проекте –
фильме Олега Агейчева "Доминика". Картина расскажет о способном архитекторе
Косте, которому подбрасывают удивительную девочку по имени Доминика, которая
становится старше с каждой новой вспышкой злости главного героя.