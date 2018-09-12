Актеры Андрей Чадов и Светлана Устинова стали гостями программы Вечерний Ургант на Первом канале. Знаменитости представили новый фильм.

Актеры Андрей Чадов и Светлана Устинова стали гостямипрограммы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Знаменитости представили новыйфильм.Устинова похвасталась присутствующим, что ее приняли втруппу МХТ им. Чехова. Звезда отметила, что новые коллеги встретили ее оченьтепло: "Когда наш худрук Сергей Васильевич Женовач объявил о том, что явступила в труппу, аплодисменты были. Хорошие аплодисменты". Девушка поблагодарилановых сослуживцев за радушие.Чадов рассказал о своем любимом малыше – маленькой собачке породы чихуахуа. "Его зовут Чадик. У меня кличка в детстве была Чадик. Я когдамаленького его купил, то тысячу имен перебрал. А Чадик ему подошло. Но маманазывает его Волчок, потому что он воспринимает только меня, а всех остальныхон кусает", – поведал артист.Андрей всегда мечтал о большой собаке, но запирать крупнуюпороду в городской квартире ему жаль. Он часто гастролирует и не можетобеспечить полноценный уход за животным. По его словам, с чихуахуа необязательно гулять на улице: "кинул ему пеленку, и там такие маленькиегорошенки остаются, которые легко собрать".Кстати, у Светланы тоже есть четвероногий друг. Она являетсявладелицей собаки породы корги, которую зовут Василиса.Знаменитости также рассказали о новом совместном проекте –фильме Олега Агейчева "Доминика". Картина расскажет о способном архитектореКосте, которому подбрасывают удивительную девочку по имени Доминика, котораястановится старше с каждой новой вспышкой злости главного героя.