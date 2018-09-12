Украина не намерена возобновлять поставки воды в Крым.

Украина не намерена возобновлять поставки воды в Крым.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который назвал Крым "оккупированной территорией" и торжественно пообещал, что вода туда никогда не будет поставляться.Крым с 2014 года испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель, после того, как Украина перекрыла воду полуострову, поступающей по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал около 90% потребности республики.Недостаток пресной воды привел к тому, что 24 августа на севере полуострова в городе Армянске в атмосферу попали вещества из кислотного накопителя, куда местные предприятия химической отрасли сливали отходы. Резервуар стал пересыхать, и отходы производства начало разносить ветром по окрестностям, в том числе и на территорию Херсонской области Украины.