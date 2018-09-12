В последний день Новой волны певец показал концертный номер Химера. Артист вышел на сцену в строгом черном костюме, который во время номера превратился в другой наряд.

последний день "Новой волны" певец показал концертный номер "Химера". Артиствышел на сцену в строгом черном костюме, который во время номера превратился в другойнаряд.Король российской эстрады предстал передпубликой в полосатых лосинах и того же тона рубашке и пиджаке. В этом же нарядеФилипп Киркоров появился и на красной дорожке, гордо позируя для фотокамер.Казалось бы, послегромкого скандала с треш-клипом на песню "Ибица" исполнителю трудно будетчем-то удивить искушенных пользователей Сети. Но не тут-то было: россияне пришлив шок от вида музыканта в лосинах и раскритиковали за неудачный выбор костюма."А король то голый!","Колбаса на тонких ножках", "На жука колорадского похож", "Ужас,этот костюм ему совсем не идет", "Киркоров... лосинки... ну, круто дочертиков)) Мужик на шестом десятке, ребята! Климакс, простим… чего уж…", "Слишком обтягивающие брюки! Куда смотрел стилист!", "Забыл одеть брюки на термобелье?", – разнесли Киркорова в пух и прах фолловеры.Однако истинные поклонники исполнителявстали на его защиту. "А что тут такого? Если ноги стройные длинные и фигурапозволяет, почему бы и не надеть такие штаны?! Тем более, что полоска – трендсезона", – цитирует защитников Филиппа сайт "Комсомольская правда".Напомним, клип "Ибица"вызвал шквал критики в Сети. Он уже собрал десятки тысяч дизлайков. Роликвполне могут заблокировать: пользователи рассмотрели в нем проявлениененависти, оскорбления и материалы сексуального характера.