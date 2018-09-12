Новый имидж Анастасии Волочковой поразил поклонников. Балерина решилась изменить привычному образу.

Новый имидж Анастасии Волочковой поразил поклонников. Балеринарешилась изменить привычному образу.42-летняя Волочкова пришла к выводу, что пора попробоватьчто-нибудь новенькое. За помощью балерина обратилась к опытному мастеру изСанкт-Петербурга.Звезда Большого театра предстала перед поклонниками с новойукладкой, а белокурые локоны приобрели пепельный оттенок. Балерина призналась,что колорист из Северной столицы удивила ее мастерством и профессионализмом. Результатомее работы Волочкова осталась довольна.Свой новый образ Анастасия вынесла на суд поклонников в Instagram. Фанаты сразузаметили, что звезда помолодела. Волочкова на снимке позирует в коротком черном платье и босоножках."Мария специально прилетела покрасить мне волосы. А гостеприимство моего дома нас объединило и подарило яркие эмоции. Все же питерская интеллигентность неподражаема", – подписала Анастасия фото, на котором она запечатлена вместе со своими гостями."Как царица!!", "Анастасия, Вы такаячувственная!!", "Изящная и стройная", "Женщина-загадка,просто мечта!!" – восторгаются подписчики. "Наконец-то ухоженныеволосы, еще бы добавить легкий макияж!!!" – отмечают более сдержанные поклонники.Напомним, что на днях пользователей Сети взбудоражил другой снимок балерины. Поклонников заинтересовало то, как получилось лицо танцовщицы на фото. Они решили, что правая щека звезды деформирована. Некоторые предположили, что артистка страдает от флюса. Взволнованные почитатели призвали ее срочно обратиться за медицинской помощью и чаще полоскать рот отварами трав.