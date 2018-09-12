Кандидату в губернаторы Владимирской области Сипягину угрожают, а коммунисты не будут поддерживать ни одного из претендентов на пост главы 33 региона. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подвели итоги первого тура выборов в нашей области. Заявления получились громкие. Помимо этого в региональных отделениях политических партий обозначили цели, к которым народные избранники будут стремиться, принимая законы в обновлённом составе областного парламента. Обо всём по порядку расскажем далее.
Кандидату в губернаторы Владимирской области Сипягину угрожают, а коммунисты не будут поддерживать ни одного из претендентов на пост главы 33 региона. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подвели итоги первого тура выборов в нашей области. Заявления получились громкие. Помимо этого в региональных отделениях политических партий обозначили цели, к которым народные избранники будут стремиться, принимая законы в обновлённом составе областного парламента. Обо всём по порядку расскажем далее.
На пленарном заседании в ГосДуме выступает Владимир Жириновский. Лидер либерал-демократов подводит итоги единого дня голосования. Владимирской области отдельное внимание. Ведь в нашем регионе на главное кресло в Белом доме претендует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.
По итогам выборов он набрал чуть более 31 процента. Светлана Орлова
всего на 5 процентов больше. Это значит, что 33 регион ждёт второй тур голосования.
Намечены выборы на 23 сентября, однако уже сейчас на оппонента действующего губернатора оказывается серьёзное давление, заявляет Жириновский.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: "Он не может до Москвы доехать, везде ГИБДД тормозит. Он ехал в Москву через Ярославскую область, вы что делаете вообще? Царь этого не допускал, коммунисты этого не допускали, и тут же ночью звонят - закрывай счёт, а что значит - закрывай счёт, значит, второй тур ты не участвуешь, ибо у тебя нет денег. Закрытие счёта означает выбытие из избирательной компании. Я прошу с этой высокой трибуны: все правоохранительные органы страны, обеспечьте безопасность нашего кандидата. Я не исключаю, что могут убить. ДТП сделать. Мы не допустим этого. Мы все приедем во Владимир и добьёмся победы нашего кандидата".
Сам Сипягин пока никак не прокомментировал слова о том, что его заставляют сняться со второго тура. Его помощники пообещали, что Сипягин выскажется на эту тему в четверг. Полиция же сообщила: по закону не может предоставить информацию о том, было ли заявление от Сипягина или других членов ЛДПР по поводу угроз в адрес одного из кандидатов в губернаторы.
Из ответа регионального УМВД: "В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" любая информация, относящаяся к определённому физическому лицу, предоставляется физическому лицу лично или его законному представителю при личном обращении, либо при полyчении запроса субъекта персональных данных или его законного представителя".
Прокомментировал итоги первого тура губернаторских выборов и лидер коммунистов. По словам Геннадия Зюганова, ни один из двух оставшихся претендентов не достоин занять пост главы Владимирской области. Об этом говорит и количество недействительных бюллетеней. Их в регионе 8 процентов. По этому показателю Владимирская область с большим отрывом занимает первое место среди всех регионов страны.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: "Второй тур не с кем проводить. Если по-хорошему, надо сказать, раз граждане не доверяют, нет смысла дальше, надо обратиться к Президенту. Я сегодня со штабом обсуждал, предлагают нам официально обратиться к Президенту, и это было бы наиболее разумное и безболезненное решение. Я бы на месте президента, посмотрев результаты, сказал, давайте примем решение, назначим там своего исполняющего обязанности, раз так складывается, раз народ не доверяет, и через год проведём полноценные выборы".
Что же касается выборов в областной парламент, то этим результатом коммунисты удовлетворены. В новом составе Законодательного Собрания коммунисты займут семь мест. В прошлом созыве у них было всего три. Данный результат, по мнению руководителя регионального отделения КПРФ, позволяет рассчитывать на многое. Заявить о себе коммунисты планируют уже на первом заседании.
Антон Сидорко, первый секретарь Владимирского обкома КПРФ: "В ближайшее время мы соберёмся фракцией, во-первых, и мы будем предлагать своего председателя ЗакСобрания от оппозиции. Мы будем предлагать ЛДПР и эсерам поддержать нашего кандидата как лидера второй парламентской партии, потому что у КПРФ 7 человек, у остальных гораздо меньше оппозиционных сил".
После выборов 9 сентября места в областном парламенте распределились следующим образом. У "Единой России" - 23. В прошлом созыве было 32. У КПРФ – 7 мест вместо прежних 3-х, у ЛДПР – 4, до этого было два. У "эсеров" - 3 места, в предыдущем ЗС было 2, и 1 место займёт представитель КПСС. Кстати, в кресло для КПСС станет бывший претендент на пост губернатора Иван Алтухов. Правда, с чего он намерен начать работу в парламенте, нам узнать не удалось. Телефон у народного избранника выключен. Не стали давать оценку выборам и озвучивать планы на будущее и в "Единой России". "Медведи" ограничились лишь пресс-релизом, по сути, повторив информацию, представленную облизбиркомом.
"По данным избирательной комиссии Владимирской области, в 16 из 19 одномандатных округов по выборам Законодательного Собрания победу одержали представители Единой России. Процент, полученный по партийным спискам, позволит получить 7 мандатов. Таким образом, в областном парламенте Единая Россия сможет сформировать фракцию из 23 депутатов".
"Справедливороссы" готовы окунуться в парламентаризм с головой. Первый по списку и тоже экс-претендент на пост губернатора Сергей Бирюков уже озвучил первые законодательные инициативы.
Сергей Бирюков, председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия": "Стратегическое направление, которое мы будем развивать - усиления влияния органов местного самоуправления, чтобы статус местного самоуправления рос, чтобы они имели больше полномочий. Главы местного самоуправления должны быть выборными, избираться на общем голосовании".
Фамилии всех 38 депутатов уже известны. Если кто-либо из народных избранников откажется от своего мандата - расклад сил это не изменит. Просто его место займёт другой однопартиец.