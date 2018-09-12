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<a href="http://33live.ru/novosti/12-09-2018-kprf-protiv-vsex-a-sipyagina-mogut-ubit.html" target="_blank">КПРФ против всех, а Сипягина могут убить?</a> - Кандидату в губернаторы Владимирской области Сипягину угрожают, а коммунисты не будут поддерживать ни одного из претендентов на пост главы 33 региона. Лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подвели итоги первого тура выборов в нашей области. Заявления получились громкие. Помимо этого в региональных отделениях политических партий обозначили цели, к которым народные избранники будут стремиться, принимая законы в обновлённом составе областного парламента. Обо всём по порядку расскажем далее.