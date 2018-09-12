В Москве матчем между столичным ЦСКА и ярославским Локомотивом продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы впервые провели встречу на своей новой домашней арене в Парке легенд, уступив сопернику со счетом 1:3.

В Москве матчем между столичным ЦСКА и ярославским "Локомотивом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы впервые провели встречу на своей новой домашней арене в "Парке легенд", уступив сопернику со счетом 1:3.К середине второго периода гости сумели забросить три шайбы. У "Локомотива" отличились Александр Елесин, Якуб Накладал и Брэндон Козун. Хоккеистам ЦСКА удалось лишь раз поразить ворота соперника. На 45-й минуте игры шайбу на свой счет записал Кирилл Капризов. Таким образом, ярославские "железнодорожники" одержали уже четвертую победу подряд.В других встречах дня рижское "Динамо" дома оказалось сильнее своих московских одноклубников со счетом 4:2, а братиславский "Слован" на своем льду обыграл с минимальной разницей череповецкую "Северсталь" – 2:1.