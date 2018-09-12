В Москве матчем между столичным ЦСКА и ярославским Локомотивом продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы впервые провели встречу на своей новой домашней арене в Парке легенд, уступив сопернику со счетом 1:3.
В Москве матчем между столичным ЦСКА и ярославским "Локомотивом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Армейцы впервые провели встречу на своей новой домашней арене в "Парке легенд", уступив сопернику со счетом 1:3.
К середине второго периода гости сумели забросить три шайбы. У "Локомотива" отличились Александр Елесин, Якуб Накладал и Брэндон Козун. Хоккеистам ЦСКА удалось лишь раз поразить ворота соперника. На 45-й минуте игры шайбу на свой счет записал Кирилл Капризов. Таким образом, ярославские "железнодорожники" одержали уже четвертую победу подряд.
В других встречах дня рижское "Динамо" дома оказалось сильнее своих московских одноклубников со счетом 4:2, а братиславский "Слован" на своем льду обыграл с минимальной разницей череповецкую "Северсталь" – 2:1.