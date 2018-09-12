Программа игрового дня в Континентальной хоккейной лиге завершалась четырьмя матчами. Один из самых неожиданных результатов дня произошел в Минске, где местное Динамо прервало неудачную серию из четырех поражений победой над московским Спартаком – 3:1.

Программа игрового дня в Континентальной хоккейной лиге завершалась четырьмя матчами. Один из самых неожиданных результатов дня произошел в Минске, где местное "Динамо" прервало неудачную серию из четырех поражений победой над московским "Спартаком" – 3:1.Минчане открыли счет уже на шестой минуте игры голом Евгения Ковыршина. Спартаковцы смогли отквитаться благодаря шайбе Максима Трунева в середине второго периода. Долгое время на табло "Минск-Арены" держался ничейный счет, однако в заключительную десятиминутку динамовцы Куинтон Хауден и Александр Павлович обеспечили победу своему клубу — 3:1.Тем временем, в Санкт-Петербурге СКА принимал лидера Западной конференции — финский "Йокерит", до того не проигрывавшего. И именно в Северной столице "джокеры" впервые и оступились. Победу в овертайме вырвали питерские армейцы, за которых забивали Артем Зуб, дважды Николай Прохоркин, и Патрик Херсли, ставший автором победной шайбы. У финнов отличались Пекка Йормакка, Никлас Йенсен и Сакари Маннинен.В остальных поединках дня подольский "Витязь" на своей домашней площадке обыграл "Сочи" со счетом 3:1, а омский "Авангард" в подмосковной Балашихе по буллитам переиграл финалиста минувшего Кубка Гагарина – казанский "Ак Барс". Итоговый счет 2:1 в пользу омичей.