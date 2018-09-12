Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. В Астане Барыс принимал нижнекамский Нефтехимик, а в Уфе Салават Юлаев играл с нижегородским Торпедо.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился двумя матчами. В Астане "Барыс" принимал нижнекамский "Нефтехимик", а в Уфе "Салават Юлаев" играл с нижегородским "Торпедо"."Барыс" был близок к победе над "Нефтехимиком" в основное время. После двух периодов клуб из столицы Казахстана был впереди 4:2. У хозяев две шайбы забросил Роман Старченко, по разу отличились Даррен Диц и Кертис Валк. Но в третьей 20-минутке гости сумели отыграться. Павел Куликов реализовал численное преимущество, а Йонас Няттинен отличился при игре в равных составах. Основное время завершилось вничью 4:4, а в дополнительном периоде удача улыбнулась "Нефтехимику". Адам Полешек забросил меньшинстве и принес победу гостям 5:4.В уфимском матче первый период не принес успеха ни одной из сторон. Но во второй 20-минутке хозяева забросили три безответных шайбы. Два гола на счету Вячеслава Солодухина, один раз отличился Дмитрий Кугрышев. Но в третьем периоде автозаводцы попытались спасти игру. Юрий Сергиенко отыграл один гол. Уфимец Антон Бурдасов в четвертый раз огорчил вратаря "Торпедо" Станислава Галимова. Но Владимир Галузин снова сократил отставании, а затем Эндрю Кэлоф забросил третью шайбу и поставил выигрыш "Салавата" под сомнение. Но уфимцы удержали победный счет 4:3."Салават Юлаев" набрал 8 очков и догнал "Торпедо". Команды делят 3-4 места в Восточной конференции. У "Нефтехимика" и "Барыса" по 4 очка и соответственно 7 и 8 места.