Владимир Путин поддерживает облегчение визового режима.
Однако Сергей Лавров против – а президент всегда прислушивается к мнению
специалистов. Шутка российского лидера вызвала бурю эмоций у главы МИДа.
Владимир Путин поддерживает облегчение визового режима.
Однако Сергей Лавров против – а президент всегда прислушивается к мнению
специалистов. Шутка российского лидера вызвала бурю эмоций у главы МИДа.
Вопросы облегчения визового режима для въезда в Россию
решаются на основе взаимности. Так утверждают дипломаты – в частности, Сергей
Лавров. А президент России привык прислушиваться к их мнению.
"Я за, но Лавров против – вот он сидит. А я вынужден
прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИДа, вопросы
подобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемся
при таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всех
визовых барьеров", – заявил глава государства, выступая на Восточном
экономическом форуме.
Присутствовавший в зале глава МИД России бурно отреагировал
на шутку президента. Лавров расхохотался и даже пытался что-то ответить Путину
с места.
Политика в отношении виз касается и Японии. Однако премьер-министру
Синдзо Абэ приходится часто бывать в России. Так что, придется выдать ему визу
сразу на пять или десять лет – чтобы политику не приходилось каждый
раз оформлять ее заново, приводит мнение Путина РИА Новости.
Напомним, ранее на форуме Владимир Путин предложил Японии
заключить мирный договор до конца 2018 года – причем без предварительных
условий. А уже на основании этого мирного договора решать все спорные вопросы.
По словам президента России, это существенно облегчило бы сторонам решение
проблем, с которыми не получается справиться на протяжении 70 лет. Инициативу Путина
участники встретили аплодисментами.