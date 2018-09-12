Владимир Путин поддерживает облегчение визового режима. Однако Сергей Лавров против – а президент всегда прислушивается к мнению специалистов. Шутка российского лидера вызвала бурю эмоций у главы МИДа.

Владимир Путин поддерживает облегчение визового режима.Однако Сергей Лавров против – а президент всегда прислушивается к мнениюспециалистов. Шутка российского лидера вызвала бурю эмоций у главы МИДа.Вопросы облегчения визового режима для въезда в Россиюрешаются на основе взаимности. Так утверждают дипломаты – в частности, СергейЛавров. А президент России привык прислушиваться к их мнению."Я за, но Лавров против – вот он сидит. А я вынужденприслушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИДа, вопросыподобного рода решаются в основном на основе взаимности. Вот мы пока останемсяпри таком формате решения этих вопросов, но мы будем стремиться к снятию всехвизовых барьеров", – заявил глава государства, выступая на Восточномэкономическом форуме.Присутствовавший в зале глава МИД России бурно отреагировална шутку президента. Лавров расхохотался и даже пытался что-то ответить Путинус места.Политика в отношении виз касается и Японии. Однако премьер-министруСиндзо Абэ приходится часто бывать в России. Так что, придется выдать ему визусразу на пять или десять лет – чтобы политику не приходилось каждыйраз оформлять ее заново, приводит мнение Путина РИА Новости.Напомним, ранее на форуме Владимир Путин предложил Япониизаключить мирный договор до конца 2018 года – причем без предварительныхусловий. А уже на основании этого мирного договора решать все спорные вопросы.По словам президента России, это существенно облегчило бы сторонам решениепроблем, с которыми не получается справиться на протяжении 70 лет. Инициативу Путинаучастники встретили аплодисментами.