Если
президент США Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений Москвы и
Вашингтона, то американская элита должна его слушаться. Пока же все обстоит ровным счетом наоборот. Об этом заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на
Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Если
президент США Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений Москвы и
Вашингтона, то американская элита должна его слушаться. Пока же все обстоит ровным счетом наоборот. Об этом заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на
Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
По
словам главы внешнеполитического ведомства, нынешний уровень отношений
двух стран "недостоин двух великих народов". "Никому не нравится, когда
Россия и США находятся в состоянии такого кризиса", – подчеркнул
министр.
Лавров
уверен: если бы Москва и Вашингтон двигались по пути нормализации
отношений, то весь мир вздохнул бы с облегчением. Равноправное общение и
поиск компромиссов – об этом Дональд Трамп говорил в ходе избирательной
кампании, напомнил министр иностранных дел, добавив, что Трамп еще раз
подтвердил свои намерения в ходе недавней встречи с президентом России
Владимиром Путиным в Хельсинки.
Однако,
заметил Лавров, в американской элите, причем как среди демократов, так и
республиканцев, есть силы, которые не считают улучшение отношений с
Москвой пользой для Вашингтона. "Ну тогда я уже совсем ничего не
понимаю, потому что мне казалось, если народ на основе той системы,
которая в США уважается, избрал своего лидера, то, наверное, нужно
лидера слушаться", – высказал свое недоумение Лавров.
Напомним,
последняя на сегодняшний день встреча Владимира Путина и Дональда
Трампа произошла в середине июля в Хельсинки. Лидеры обсудили актуальную
международную проблематику и пути улучшения отношений между двумя
странами.
После
этого ряд американских СМИ обвинили главу Белого дома в предательстве
национальных интересов. Так, демократическое издание The Atlantic
назвало "шокирующими" кадры со встречи, где Трамп пожимают руку
"ухмыляющемуся Путину". Все это, полагают журналисты, продемонстрировало
безразличие главы Белого дома к атаке на американские ценности.