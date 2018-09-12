Если президент США Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, то американская элита должна его слушаться. Пока же все обстоит ровным счетом наоборот. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Еслипрезидент США Дональд Трамп нацелен на улучшение отношений Москвы иВашингтона, то американская элита должна его слушаться. Пока же все обстоит ровным счетом наоборот. Об этом заявилминистр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления наВосточном экономическом форуме во Владивостоке.Пословам главы внешнеполитического ведомства, нынешний уровень отношенийдвух стран "недостоин двух великих народов". "Никому не нравится, когдаРоссия и США находятся в состоянии такого кризиса", – подчеркнулминистр.Лавровуверен: если бы Москва и Вашингтон двигались по пути нормализацииотношений, то весь мир вздохнул бы с облегчением. Равноправное общение ипоиск компромиссов – об этом Дональд Трамп говорил в ходе избирательнойкампании, напомнил министр иностранных дел, добавив, что Трамп еще разподтвердил свои намерения в ходе недавней встречи с президентом РоссииВладимиром Путиным в Хельсинки.Однако,заметил Лавров, в американской элите, причем как среди демократов, так иреспубликанцев, есть силы, которые не считают улучшение отношений сМосквой пользой для Вашингтона. "Ну тогда я уже совсем ничего непонимаю, потому что мне казалось, если народ на основе той системы,которая в США уважается, избрал своего лидера, то, наверное, нужнолидера слушаться", – высказал свое недоумение Лавров.Напомним,последняя на сегодняшний день встреча Владимира Путина и ДональдаТрампа произошла в середине июля в Хельсинки. Лидеры обсудили актуальнуюмеждународную проблематику и пути улучшения отношений между двумястранами.Послеэтого ряд американских СМИ обвинили главу Белого дома в предательственациональных интересов. Так, демократическое издание The Atlanticназвало "шокирующими" кадры со встречи, где Трамп пожимают руку"ухмыляющемуся Путину". Все это, полагают журналисты, продемонстрировалобезразличие главы Белого дома к атаке на американские ценности.