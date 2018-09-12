В рамках футбольной Лиги наций сборная Испании принимала у себя дома хорватскую команду. Серебряный призер прошедшего в России чемпионата мира был разгромлен красной фурией. Итоговый счет – 6:0 в пользу испанских футболистов.

В рамках футбольной Лиги наций сборная Испании принимала у себя дома хорватскую команду. Серебряный призер прошедшего в России чемпионата мира был разгромлен "красной фурией". Итоговый счет – 6:0 в пользу испанских футболистов.Еще в первом тайме в воротах гостей побывали три безответных мяча. Счет в этой встрече на 24-й минуте открыл Сауль. Затем отличился Марко Асенсио. Он же стал соавтором третьего гола испанцев: после его удара мяч от перекладины попал в спину хорватскому вратарю Ловре Калиничу и оказался в сетке ворот.После перерыва Родриго, Серхио Рамос и Иско сделали счет и вовсе неприличным для гостей – 6:0. Сборная Хорватии, недавно завоевавшая на чемпионате мира в России серебряные медали, полностью провалила игру.