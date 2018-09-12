Решение супругов Блюменкранц вернуться на проект Дом-2
оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Тате
замену.
Решение супругов Блюменкранц вернуться на проект "Дом-2"
оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Тате
замену.
Блюменкранцы приехали на Сейшельские острова, чтобы решить
проблемы в общении, однако в какой-то момент жить под одной крышей им стало
невыносимо. Валерий собрал вещи и оставил Тату в одиночестве. После ухода мужа девушка отказывалась вставать с постели, она проклинала тот день, когда познакомилась с супругом.
Жители проекта до последнего не верили в расставание пары.
Многим казалась, что звездная чета преодолеет этот конфликт и воссоединится.
Однако Блюменкранц пошел дальше. По слухам, у него была интимная встреча с Марианой Петря.
Зрители "Дома-2" с негативом встретили новость о связи
Марианы с женатым мужчиной. В Сети брюнетку назвали падшей женщиной и
разлучницей.
"Ужас какой! Никогда бы не
поверила!!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой дурак! Мариане лишь бы ноги перед кем нибудь
раздвинуть. И совсем не важно даже кто это будет! Выкидывать таких тварей с
проекта надо! Валера тоже хорош👏вроде
голова на плечах есть, взросый мужик, а не думает что делает. Единственное могу
сказать, жалко Бетти", "Ну это вообще капец , вот и спасли брак , а эта ****
и сюда влезла", "Это же какой беспринципной стервой надо быть,чтобы лезть к
женатому мужику на глазах у его жены?!Девочки на что вы рассчитываете? Что с
вами он поступит по другому?",– писали разгневанные поклонники
телепроекта в Интернете.
Валерий открыто заявляет, что к супруге больше не вернется.
Он готовится к другой жизни и надеется построить новые крепкие отношения на
проекте. Теперь единственное, что будет его связывать с Татой, – общая дочь
Беатриса.
"Мы уже два месяца не живем вместе. И секса у нас нет
столько же. Если бы ни проект, мы бы так и не виделись. Я бы за ребенком только
приезжал и все. Но мы решили дать друг другу второй шанс, и оба облажались. Я не
хочу больше это возвращать", – рассказал Валерий Dom2Life.ru.