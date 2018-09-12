Решение супругов Блюменкранц вернуться на проект Дом-2 оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Тате замену.

Решение супругов Блюменкранц вернуться на проект "Дом-2"оказалось губительным для их отношений. На телестройке Валерий нашел Татезамену.Блюменкранцы приехали на Сейшельские острова, чтобы решитьпроблемы в общении, однако в какой-то момент жить под одной крышей им сталоневыносимо. Валерий собрал вещи и оставил Тату в одиночестве. После ухода мужа девушка отказывалась вставать с постели, она проклинала тот день, когда познакомилась с супругом.Жители проекта до последнего не верили в расставание пары.Многим казалась, что звездная чета преодолеет этот конфликт и воссоединится.Однако Блюменкранц пошел дальше. По слухам, у него была интимная встреча с Марианой Петря.Зрители "Дома-2" с негативом встретили новость о связиМарианы с женатым мужчиной. В Сети брюнетку назвали падшей женщиной иразлучницей."Ужас какой! Никогда бы неповерила!!!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ой дурак! Мариане лишь бы ноги перед кем нибудьраздвинуть. И совсем не важно даже кто это будет! Выкидывать таких тварей спроекта надо! Валера тоже хорош👏вродеголова на плечах есть, взросый мужик, а не думает что делает. Единственное могусказать, жалко Бетти", "Ну это вообще капец , вот и спасли брак , а эта ****и сюда влезла", "Это же какой беспринципной стервой надо быть,чтобы лезть кженатому мужику на глазах у его жены?!Девочки на что вы рассчитываете? Что свами он поступит по другому?",– писали разгневанные поклонникителепроекта в Интернете.Валерий открыто заявляет, что к супруге больше не вернется.Он готовится к другой жизни и надеется построить новые крепкие отношения напроекте. Теперь единственное, что будет его связывать с Татой, – общая дочьБеатриса."Мы уже два месяца не живем вместе. И секса у нас нетстолько же. Если бы ни проект, мы бы так и не виделись. Я бы за ребенком толькоприезжал и все. Но мы решили дать друг другу второй шанс, и оба облажались. Я нехочу больше это возвращать", – рассказал Валерий Dom2Life.ru.