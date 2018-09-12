Героиней ток-шоу Прямой эфир с Андреем Малаховым стала чемпионка СССР по батутному спорту Елена Слипаченко. Участница церемонии открытия Олимпиады-80 прозябает на маленькую пенсию и вынуждена побираться.

Героиней ток-шоу "Прямой эфир" сАндреем Малаховым стала чемпионка СССР по батутному спорту Елена Слипаченко.Участница церемонии открытия Олимпиады-80 прозябает на маленькую пенсию и вынужденапобираться.Около 11 лет назад спортсменка ударилась спиной. Через два годаЕлену парализовало. Сейчас у нее двигаются только руки, женщина прокована кинвалидному креслу.Слипаченко прозябает на пенсию в 14 тысяч рублей в запущеннойквартире в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте, куда вывозит ее дворник за символическуюплату, бывшая чемпионка просит милостыню. На собранные там деньги она оплачиваеткоммуналку.Примечательно, что с Еленой живет сын Максим. Однако молодойчеловек матери ничем не помогает. Парень работает барменом и приходит вквартиру лишь поспать.В студию пришел и сам Максим. Он сообщил редакторам программы, чтоне общается с матерью много лет. "Совсем детство у меня было относительносчастливым. Однако в определенный момент я узнал про распространяемые иупотребляемые запрещенные вещества. Дальше это усугублялось. Веществараспространялись этой самой женщиной", – поделился парень Максим.Он не называет Елену матерью, поскольку до сих пор обижен на нее.Известно, что молодой человек даже сменил имя и фамилию. Он признался, чтопроживает с матерью потому, что не может снимать отдельную комнату.Правда, Слипаченко посещают социальные работники, но они не могутмногим ей помочь. К сожалению, в квартире Елены ничего не предусмотрено дляинвалидного кресла, как и в подъезде – тоже.Андрей Малахов выразил надежду, что Максим помирится с матерью, абывшие коллеги помогут Елене. При этом он призвал свою гостьюпереосмыслить свою жизнь.