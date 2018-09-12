Героиней ток-шоу Прямой эфир с
Андреем Малаховым стала чемпионка СССР по батутному спорту Елена Слипаченко.
Участница церемонии открытия Олимпиады-80 прозябает на маленькую пенсию и вынуждена
побираться.
Героиней ток-шоу "Прямой эфир" с
Андреем Малаховым стала чемпионка СССР по батутному спорту Елена Слипаченко.
Участница церемонии открытия Олимпиады-80 прозябает на маленькую пенсию и вынуждена
побираться.
Около 11 лет назад спортсменка ударилась спиной. Через два года
Елену парализовало. Сейчас у нее двигаются только руки, женщина прокована к
инвалидному креслу.
Слипаченко прозябает на пенсию в 14 тысяч рублей в запущенной
квартире в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте, куда вывозит ее дворник за символическую
плату, бывшая чемпионка просит милостыню. На собранные там деньги она оплачивает
коммуналку.
Примечательно, что с Еленой живет сын Максим. Однако молодой
человек матери ничем не помогает. Парень работает барменом и приходит в
квартиру лишь поспать.
В студию пришел и сам Максим. Он сообщил редакторам программы, что
не общается с матерью много лет. "Совсем детство у меня было относительно
счастливым. Однако в определенный момент я узнал про распространяемые и
употребляемые запрещенные вещества. Дальше это усугублялось. Вещества
распространялись этой самой женщиной", – поделился парень Максим.
Он не называет Елену матерью, поскольку до сих пор обижен на нее.
Известно, что молодой человек даже сменил имя и фамилию. Он признался, что
проживает с матерью потому, что не может снимать отдельную комнату.
Правда, Слипаченко посещают социальные работники, но они не могут
многим ей помочь. К сожалению, в квартире Елены ничего не предусмотрено для
инвалидного кресла, как и в подъезде – тоже.
Андрей Малахов выразил надежду, что Максим помирится с матерью, а
бывшие коллеги помогут Елене. При этом он призвал свою гостью
переосмыслить свою жизнь.