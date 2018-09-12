Товарооборот между Россией и Китаем уже в 2018 году может достичь 100 миллиардов долларов. Впрочем, возможно, вскоре он будет измеряться уже не в долларах: Москва и Пекин намерены наращивать торговлю в нацвалютах. Сегодня об этом говорили лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Товарооборот между Россией и Китаем уже в 2018 году может достичь 100 миллиардов долларов. Впрочем, возможно, вскоре он будет измеряться уже не в долларах: Москва и Пекин намерены наращивать торговлю в нацвалютах. Сегодня об этом говорили лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин. Председатель КНР стал высоким гостем Восточного экономического форума, который работает в столице Приморья. По итогам встреч и переговоров делегации России и Китая заключили соглашения в самых разных областях. Кроме того, главы государств пообщались с бизнесменами.Кулинарная часть российско-китайских переговоров. Когда официальные мероприятия завершены, Владимир Путин приглашает Си Цзиньпина отведать русской кухни.Такая политическая кухня — словно ответный жест. Летом в Китае Си Цзиньпин предложил Путину вместе приготовить традиционные местные блюда – например, тяньцзиньские блины. Теперь президент России в долгу не остался. Большой российско-китайский день заканчивается уже в темноте: настолько насыщенной была повестка переговоров на полях форума."Признательны вам за решение приехать к нам на Восточный экономический форум. У Китая самая представительная, крупная делегация, насчитывающая почти тысячу человек. Это и понятно, потому что объем наших отношений очень большой", — благодарит гостя Владимир Путин."Уважаемый господин Путин! Дорогой мой друг! Я очень рад быть во Владивостоке. Я был здесь 8 лет назад и сейчас я вижу огромные перемены. Я искренне рад за ваши успехи", — отвечает ему любезностью на любезность Си Цзиньпин.О совместных российско-китайских проектах говорят и в кулуарах.Восточный экономический форум — еще одно свидетельство того, как динамично развиваются отношения России и Китая. Во Владивосток прилетели руководители крупнейших китайских деловых структур. Идут переговоры с российскими компаниями. В центре внимания — масштабные взаимовыгодные проекты.На форуме — тысячи китайских бизнесменов. Кто-то общается на английском, кто-то через переводчика. Но есть и такие, кому переводчик не нужен."У нас в культуре очень много общего. Как китаец я скажу, что нам легче общаться с русскими, и нам легче найти общий язык. И это очень важно для бизнеса. И нам, бизнесменам, нужно поднять уровень экономического сотрудничества, чтобы он совпадал с уровнем политического сотрудничества", — призывает заместитель генерального директора Китайской международной инвестиционной корпорации Ли Чжен.Китай — крупнейший экономический партнер России. Его доля составляет около 15 процентов. В прошлом году товарооборот увеличился почти на треть (31,5 процента) до 87 миллиардов долларов. Еще на треть (30,2 процента) он вырос за первое полугодие 2018 года.Среди крупнейших совместных проектов — "ЯМАЛ СПГ", в нем участвует еще и французская Total, строится вторая очередь Тяньваньской АЭС. Но особое отношения России и Китая — это не только масштабные проекты. Но и поддержка в сложных ситуациях.Всероссийский центр "Океан" во Владивостоке в свое время принял на отдых почти 900 пострадавших от землетрясения китайских детей."В Китае говорят: друзья познаются в беде. В России, я знаю, что тоже есть пословица "не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает". Именно в этом заключается искреннее чувство дружбы между нашими народами, а также драгоценность китайско-российских отношений", — подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин.Результат переговоров — подписание целого комплекса документов.Владимир Путин и Си Цзиньпин подводят итоги. Речь о развитии сотрудничества в самых разных сферах. В центре внимания и международная обстановка, в том числе ситуация на Корейском полуострове."Поддерживаем предпринимаемые руководством Республики Корея и КНДР шаги по восстановлению двусторонних отношений. И надеемся на результативность очередного межкорейского саммита в Пхеньяне. Важным элементом процесса урегулирования общей ситуации вокруг Корейского полуострова, естественно, считаем и нормализацию отношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Соединенными Штатами Америки", — добавил Владимир Путин.День насыщен настолько, что у президента занята буквально каждая минута графика. После подведения итогов еще одна встреча — с бизнесменами и руководителями регионов. Связи будут развиваться быстрее, если прямых авиарейсов в Китай станет больше."В Москву летают самолеты из более чем 20 китайских городов. Прямое авиасообщение также связывает многие китайские города с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском, Красноярском. Расширяем и возможности по другим направлениям. Рассчитываем, что в скором будущем наладятся регулярные рейсы в Казань и в Сочи", — отмечает Владимир Путин.Российским регионам есть что показать и чем удивить китайских партнеров. На "Улице Дальнего Востока" — так называется выставка — представлены десятки перспективных проектов. Высоким гостям рассказывают о центре робототехники, где создали уникальную операционную систему. Еще одна разработка — автоматизированная навигационная система. Она позволяет оптимизировать маршрут движения судов. Удивить на Дальнем Востоке могут не только технологиями, но и, например, новыми сортами меда.На Дальнем Востоке не сомневаются: мед Си Цзиньпину обязательно придется по душе.