Супруга британского принца Меган Маркл использует актерские навыки, чтобы уместно выглядеть при дворе. Об этом сообщил эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Супруга британского принца Меган Маркл использует актерскиенавыки, чтобы уместно выглядеть при дворе. Об этом сообщил эксперт по языкутела Джуди Джеймс.Джуди просмотрела видеозаписи, на которых герцог и герцогиняСассекские выходят из машины, направляясь на концерт. Психолог заметила в поведенииМаркл и манере держать себя "некоторые театральные техники"."Она прекрасно понимает, что Гарри здесь главная звезда. Онпользуется бешенной популярностью у поклонников королевской семьи, поэтому,будучи актрисой, она пытается всегда оставаться немного позади него", – отметилагоспожа Джеймс в беседе с Harpers Bazaar.По словам эксперта экс-артистка всегда незаметно пропускает мужа вперед, тем самым повышая его статус, заставляя чувствовать главнымв их паре. Однако если внимательно присмотреться, можно заметить, что герцогинячувствует себя увереннее под прицелом видеокамер. Меган старается контролироватьситуацию, она всегда пытается подбодрить мужа."Меган всегда касается спины Гарри рукой. Это довольноконтролирующий квази-материнский жест, одновременно подталкивающий икокетливый. Когда они фотографировались, Маркл использовала обнадеживающиежесты и уверенно прикасалась к руке супруга", – отметила эксперт по языку тела.Джуди уверена, что герцогиня просто затаилась на время. Вскоремир увидит ее совсем в другой роли. "На мировой арене она выйдет на первый плани станет более доминирующей", – отметил психолог.Напомним, что вскоре герцог и герцогиня Сассекские отправятся в свой первый официальный королевский тур. Кенсингтонский Дворец ужеобъявил официальный маршрут путешествия. Меган Маркл и принц Гарри в период с16 по 31 октября посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию.