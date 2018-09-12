США специально подрывают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, с помощью шантажа и санкций мешая другим странам его выполнять.

США специально подрывают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, с помощью шантажа и санкций мешая другим странам его выполнять. Об этом говорится в выступлении постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, передает ТАСС."Если бы Америка просто вышла из СВПД, то это было бы достойно сожаления, но не помешало бы успешному выполнению "ядерной сделки". Проблема в том, что США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договоренности", — обратил внимание он.По словам Ульянова, такую линию поведения приходится квалифицировать как сознательный курс на подрыв СВПД, который является одним из важнейших элементов глобального режима нераспространения ядерного оружия. "Это совершенно безответственный подход".Он отметил, что восстановленные антииранские санкции США являются ярким примером продолжения Вашингтоном практики "грубого нарушения резолюции СБ ООН 2231, соответствующих решений Совета управляющих МАГАТЭ от 2015 года"."Доклад гендиректора МАГАТЭ свидетельствует о том, что претензии США к ядерной деятельности Тегерана носят абсолютно надуманный характер, а одно из наиболее значимых достижений международной дипломатии последних лет приносится в жертву желанию Вашингтона свести с Ираном счеты по вопросам, которые не имеют никакого отношения ни к СВПД, ни к распространенческим угрозам", — подчеркнул дипломат.Как отметил постпред РФ, подобное поведение "явным образом демонстрирует пренебрежительное отношение США к системе проверок МАГАТЭ и режиму ядерногонераспространения в целом". "Ситуация, когда международные нормы, доказавшие свою эффективность, легко попираются в угоду внутриполитическим раскладам в Вашингтоне, недопустима", — заявил Ульянов. С текстом выступления дипломата можно ознакомиться на сайте МИД РФ.Как сообщалось, в мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничиваетядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Вначале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана спомощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.Остальные участники сделки (Россия, Германия, Великобритания, Китай и Франция) не одобряют выхода США из СВПД и следуют договоренностям. Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.