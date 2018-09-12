Подмосковная полиция выясняет причины страшной аварии на Минском шоссе. На 56-м километре столкнулись сразу пять машин. Удар был такой силы, что одну из них буквально разорвало на части. Один человек погиб, трое пострадали.

Подмосковная полиция выясняет причины страшной аварии на Минском шоссе. На 56-м километре столкнулись сразу пять машин. Удар был такой силы, что одну из них буквально разорвало на части. Один человек погиб, трое пострадали.На месте страшной аварии на 58-м километре Минского шоссе по-прежнему работают следователи: они опрашивают очевидцев и уже составили предварительную картину произошедшего. ДТП случилось около четырех часов вечера. На большой скорости автомобиль Range Rover (он ехал в сторону области) на мокрой дороге не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Сначала виновник аварии врезался в легковую машину, которая двигалась в сторону Москвы. Та отлетела в сторону и в свою очередь столкнулась с тремя автомобилями.Три машины сильно помяты, а две из них просто разорвало на части. Осколки стекол и искореженные детали разбросаны по всей проезжей части. Один человек погиб, его зажало в салоне. Троим пострадавшим помощь оказали на месте. Еще одного отвезли в больницу.Как всегда бывает в таких случаях, на Минском шоссе образовалась гигантская пробка. Машины сотрудники ДПС пускали в объезд. Разбитые машины убирают с дороги, и движение вскоре должно восстановиться.