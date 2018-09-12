Важные заявления Владимира Путина, которые прозвучали во Владивостоке, были в центре внимания мировых СМИ и ведущих политиков. Без преувеличения вся Япония сейчас обсуждает предложенный Россией мирный договор.

Важные заявления Владимира Путина, которые прозвучали во Владивостоке, были в центре внимания мировых СМИ и ведущих политиков. Без преувеличения вся Япония сейчас обсуждает предложенный Россией мирный договор. В Китае оценивают новый виток стратегического партнерства с нашей страной. А власти Великобритании на комментарий российского лидера по делу Скрипалей ответили молчанием, в отличие от британской прессы.Британский премьер-министр Тереза Мэй сегодня выступала в парламенте больше часа, но ни словом обмолвилась о деле Скрипалей. Хотя именно она лично утверждала, что названные Лондоном подозреваемые являются агентами российской военной разведки.На заявление российского президента британское правительство предпочло ответить устами пресс-секретаря премьера, которая заявила, что в Лондоне по-прежнему настаивают на своем.Тем не менее заявление Путина стало одной из главных новостей для британской прессы. Подбор экспертов был соответствующий взятой Лондоном общей линии, направленной на обвинения в адрес Москвы. "Вполне возможно, что эти люди агенты ГРУ. Это мнение поддерживают и наши западные коллеги, — говорит политолог, директор по российским исследованиям британского Центра Генри Джексона Эндрю Фокселл. — Но если они все-таки обычные граждане, как и сказал Владимир Путин, то тогда британской полиции придется ехать в Москву, чтобы допросить этих людей".Эти комментарии сопровождались изложением опубликованной ранее версии Скотленд-Ярда о перемещениях подозреваемых россиян. Развернутый репортаж об инциденте в Солсбери телеканал Sky News сопроводил тревожной мелодией, видимо, чтобы усилить зловещее впечатление от этой запутанной истории, на основании которой Лондон инициировал международный скандал.Владивосток в эти дни — одна из топовых тем в Японии. Это связано, прежде всего, с участием в экономическом форуме премьера Синдзо Абэ. Главное, что интересует японцев, — его встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сегодня новости с Восточного экономического форума идут в начале выпусков. Выступление Владимира Путина с предложением заключить с Японией мирный договор до конца года передают все японские СМИ. Эта новость на сайте телекомпании NHK идет первым номером.В эфире заявление президента транслируют целиком (на японском телевидении дубляжа нет, перевод дают в субтитрах). "На Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Путин предложил премьер-министру Абэ до конца этого года, не выдвигая предварительных условий, заключить мирный договор", — говорит ведущая новостей.По существу официальный Токио на предложение российского президента пока ответа не дает. "Мы знаем о заявлении президента, но от комментариев относительно этих планов я воздержусь, — сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. — В то же время 10 сентября во время японо-российского саммита был проведен откровенный обмен мнениями по поводу мирного договора, и мы не подтверждаем, что во время этой встречи звучали подобные заявления. В любом случае позиция японского правительства — заключение мирного договора путем решения проблемы принадлежности четырех северных островов — остается неизменной".В репортажах из Владивостока отмечают: президент Путин особенное внимание уделил советско-японской декларации 1956 года. Этот ратифицированный парламентами обеих стран документ восстановил послевоенные отношения Москвы и Токио. В нем СССР предлагал заключить мирный договор и после этого в качестве жеста доброй воли выражал готовность передать Японии меньшую часть Южных Курил — острова Шикотан и Хабомаи. Но тогда в дело вмешались американцы (японская Окинава на тот момент была все еще оккупирована США), и Токио стал требовать в обмен на договор все Южные Курилы. С тех пор позиция японцев не менялась.Напротив центрального вокзала Токио о японских претензиях напоминает плакат с очертаниями Южных Курил. Хотя Синдзо Абэ еще три года назад предложил новый подход к решению вопроса о мирном договоре с Россией: активное экономическое сотрудничество, в том числе на островах, для создания атмосферы доверия, чтобы в результате Москва и Токио смогли бы выйти на такое решение, которое устроит обе страны. Предложение президента России — это логичное продолжение все той же политики взглянуть на отношения двух стран по-новому. Теперь слово за японской стороной.Итоги прошедших переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина сейчас на первых полосах главной столичной газеты Beijing Daily или, например, английской версии крупнейшей "Женьминь Жибао" тиражом полтора миллиона экземпляров. Визит на Дальний Восток издание называет "знаковым, эпохальным". Прошел он, как пишут коллеги, "в единодушном согласии" глав обоих государств. "Твердая поддержка", "модель отношений", "традиционная дружба, основанная на доверии, вне зависимости от изменений международной обстановки" – это далеко не весь список выражений, в которых описаны двусторонние переговоры.Взаимным приоритетам в дипломатической повестке был посвящен подробный репортаж на главном информационном телеканале. Его хронометраж был вдвое длиннее обычных новостных материалов.В тесных связях наших стран китайская пресса видит исключительные политические преимущества, а восточное сотрудничество журналисты назвали абсолютно новой возможностью для постоянных членов Совбеза ООН и стран с развивающимся рынком. Российской политике "разворота на Восток" посвящен развернутый комментарий на Международном радио Китая. Говорится, что мера, которая когда-то рассматривалась Западом как временная стратегическая корректировка в связи с санкциями, постепенно становится долгосрочной национальной стратегией Кремля.Все СМИ подробно рассказывают об объемах взаимных инвестиций и ключевых совместных проектах приграничных регионов России и Китая. Как раз под статьей о региональном партнерстве и параллельных проектах "Янцзы – Волга" и "Северо-Восток — Дальний Восток" — заметка об участии Китая в беспрецедентных учениях. Здесь говорится, что Народно-освободительная армия КНР может многому научиться у российских коллег в совместных маневрах и что хотя учения носят мирный характер, это сигнал Западу, что их агрессивное отношение только укрепляет связи России и Китая.