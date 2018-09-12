Голливудская актриса Анджелина Джоли пытается приударить за бывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру. Мужчина отвечает взаимностью.

Голливудская актриса Анджелина Джоли пытается приударить забывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру. Мужчинаотвечает взаимностью.Как сообщает таблоид Life & Style, Джоли бесят слухи овоссоединении ее супруга Брэда Питта и Энистон. Якобы она пытается отыграться,отомстить за унижение.Во время недавнего визита в Нью-Йорк Анджелина сама пригласилаДжастина на свидание. Она сообщила артисту, что планирует поговорить с ним поповоду совместной работы в новом фильме. Теру выбрал для встречи свой любимый ресторан.Деловая беседа быстро переросла во флирт. Между артистами возникла химия и они проговорили всю ночь.Актер был очарован Джоли. Под утро звезды уже обнимались, и на прощание актриса подарила собеседнику поцелуй.После свидания Джастин говорил друзьям, что обедал с самойкрасивой и интересной женщиной на планете. "В момент встречи он почувствовалсебя героем шпионского романа, о чем сообщил Анджелине. Та сразу же оценилачувство юмора Теру, чего никогда не делала Энистон", – сообщил анонимныйисточник журналистам.Добавим, что представители артистов опровергают эти слухи. Знаменитостиникогда не встречались, а эта история чистой воды вымысел. Джоли за последние несколько месяцев ни разу неприезжала в Нью-Йорк. После съемок в Лондоне артистка отправилась вместе сдетьми в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на отпрысках и бракоразводном процессе.Напомним, что еще весной в зарубежных СМИ муссировался слухоб интрижке бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Поговаривали, чтоих отношения вышли на новый уровень. Воссоединению пары помог близкий другактера Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к домуДженнифер. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года.Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримыеразногласия" с супругом.