Голливудская актриса Анджелина Джоли пытается приударить за
бывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру. Мужчина
отвечает взаимностью.
Голливудская актриса Анджелина Джоли пытается приударить за
бывшим мужем Дженнифер Энистон – актером Джастином Теру. Мужчина
отвечает взаимностью.
Как сообщает таблоид Life & Style, Джоли бесят слухи о
воссоединении ее супруга Брэда Питта и Энистон. Якобы она пытается отыграться,
отомстить за унижение.
Во время недавнего визита в Нью-Йорк Анджелина сама пригласила
Джастина на свидание. Она сообщила артисту, что планирует поговорить с ним по
поводу совместной работы в новом фильме. Теру выбрал для встречи свой любимый ресторан.
Деловая беседа быстро переросла во флирт. Между артистами возникла химия и они проговорили всю ночь.
Актер был очарован Джоли. Под утро звезды уже обнимались, и на прощание актриса подарила собеседнику поцелуй.
После свидания Джастин говорил друзьям, что обедал с самой
красивой и интересной женщиной на планете. "В момент встречи он почувствовал
себя героем шпионского романа, о чем сообщил Анджелине. Та сразу же оценила
чувство юмора Теру, чего никогда не делала Энистон", – сообщил анонимный
источник журналистам.
Добавим, что представители артистов опровергают эти слухи. Знаменитости
никогда не встречались, а эта история чистой воды вымысел. Джоли за последние несколько месяцев ни разу не
приезжала в Нью-Йорк. После съемок в Лондоне артистка отправилась вместе с
детьми в Лос-Анджелес, чтобы сосредоточиться на отпрысках и бракоразводном процессе.
Напомним, что еще весной в зарубежных СМИ муссировался слух
об интрижке бывших супругов Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Поговаривали, что
их отношения вышли на новый уровень. Воссоединению пары помог близкий друг
актера Джордж Клуни. На своем авто он привез поздно вечером Брэда к дому
Дженнифер. Напомним, Джоли и Питт заявили о разводе в сентябре 2016 года.
Инициатором стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые
разногласия" с супругом.